Aydın Ticaret Odası İnşaat Sektöründeki Sorunları Ele Aldı

Ekonomi

Aydın Ticaret Odası (AYTO), inşaat sektöründe yaşanan sorun ve sıkıntıları ele aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Yolçi, inşaat sektöründe yapı denetim durumlarından kaynaklanan gecikme ve aksaklıklar başta olmak üzere karşılaşılan sorun ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirerek, "Ülke ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörü, çözüm bekliyor" dedi.

AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Yolçi, sektörde karşılaşılan sorunları değerlendirirken, çözüm önerileri de sunarak sektördeki aktörleri bilgilendirdi. İnşaat sektörünün, sanayi ve hizmet sektörü başta olmak üzere gerek küçük gerekse büyük 250 alt sektörü harekete geçirmesi itibariyle oluşturmuş olduğu istihdam ve katma değer ile Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu belirten Yolçi, "Bu nedenle, bu denli önem arz eden sektörde öncelikle belediyeler ile yapılan işlerde oluşan aracılar ile ilgili sorunların çözülerek bu aracı kişilerin devrenden çıkarılması gerekiyor. Ruhsat birimlerinde yaşanan mesleki sorunlara çözüm aranmaması da sorun teşkil ediyor. Bununla birlikte müteahhit firmalar, meslek odaları ve diğer paydaşlar arasında iş birliği sağlanamamasından dolayı ilişkilerde yaşanan problemler çözülememektedir. İmar ve yapı kontrol birimleri eş zamanlı ilerlememekle birlikte yönetmelik ile uygulama arasındaki uyuşmazlıklar, müteahhit firmalarda ve proje yapan meslek gruplarında sorunlara neden oluyor. Çağımızın getirdiği dijitalleşmeye ayak uydurulmamasından kaynaklı evrak işleri zorlaşıyor ve kentin gelişimi ile ilgili farkındalık oluşturmak için basın ve yayın organları ile ve diğer paydaşlarla iş birliği yapılmaması ve çözüm odaklı olunmaması sektör mensupları ve halktaki bilinç düzeyini olumsuz etkiliyor" dedi.

"1000 m altı projelerde yapı denetim ücretlerinin peşin ödenmesine rağmen, yapı denetim firmalarının işleri keyfe keder fes edebiliyor veya iş süreçlerini keyfi keder yürütüyorlar" diyerek sözlerine devam eden Yolçi açıklamasının devamında "Yapı denetime bağlı laboratuarlara dair sorunlar da yaşanırken, iş takvimlerine uyulmaması, mesai saatlerinden sonra yapılan işlemlerde yaşanan sorunlar ve ileri tarihe gün verilmesi, ek ücret karşılığında sat 17.00'den sonra veya ertesi güne beton dökümlerine izin verilmesi gibi yapı denetim durumlarından kaynaklı yaşanan tüm gecikmeler ve aksaklıkların şahıslar ve firmalar tarafından fırsata çevrilmesi sorununun ve yine bunlara bağlı olarak yaşanan ekonomik ve zamansal aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. Sektördeki sorunların aşılması için yol yakınken önlemler alınmalı, sesimize kulak verilmelidir." ifadelerine yer verdi. - AYDIN