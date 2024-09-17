Aydın Ticaret Odası'nın Girişimleriyle İmar Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Ticaret Odası'nın Girişimleriyle İmar Sorunu Çözüldü

Aydın Ticaret Odası\'nın Girişimleriyle İmar Sorunu Çözüldü

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, yeni İmar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkan sorunların çözüme kavuştuğunu açıkladı. 1 Eylül 2024 öncesi ruhsat başvuruları eski yönetmelik kapsamında değerlendirilecek, böylece binin üzerindeki iş insanı ve vatandaşın mağduriyeti giderilmiş olacak.

17.09.2024 20:00  Güncelleme: 20:01
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Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, düzenlediği basın toplantısı ile Aydın'da başta inşaat olmak üzere bir çok bağlı sektörü olumsuz etkileyen sorunun yaptıkları girişimler üzerine çözüldüğünü açıkladı. Aydın'da 1 Eylül 2024 öncesi ruhsat başvurusu yapılmış olan projelerin yeni yürürlüğe giren Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'ne göre değil eski yönetmeliğe göre değerlendirileceğini ifade eden Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken; "İl genelinde binin üzerinde iş insanı ve kat karşılığı sözleşme yapan vatandaşın sorunu çözülmüş oldu" dedi.

1 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nden kaynaklı, 1 Eylül 2024 öncesi ruhsat başvurusu yapılmış olan projelerin akıbetine ilişkin bir süredir çalışma yürüten Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) lobi faaliyetleri meyvesini verdi. Düzenlediği basın toplantısı ile sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasına vesile olduklarını ifade eden AYTO Başkanı Hakan Ülken, yaptıkları yazışma sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan görüş yazısının geldiğini açıkladı. 1 Eylül 2024 tarihi öncesinde belediyelere yapılan ruhsat başvurusu dosyalarının eski yönetmeliğe göre değerlendirileceğini belirten Ülken; "1 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nden kaynaklı, 1 Eylül 2024 öncesi ruhsat başvurusu yapılmış olan projelerin durumu gündemi uzun bir süredir meşgul etmekteydi. Üyelerimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız temasların sonucunda Bakanlık yazılı görüşü bugün odamıza iletildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşüne göre 1 Eylül 2024 tarihi öncesinde yapılan proje başvurusu dosyalarının ruhsatlandırılmasının ilgili idarelerce yani Belediyeler tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı bildirildi. Böylece 17 ilçe belediyesindeki 1 Eylül 2024 öncesi yapılan ruhsat başvurularının mevcut halleri ile sonuçlandırılması konusunda sorunlar giderildi. Girişimlerimiz sonucu Efeler Belediyesi'nde 150'nin üzerinde, il genelinde 1000'in üzerinde iş insanı ve kat karşılığı sözleşme yapan vatandaşın sorunu çözülmüş oldu. Kanun ve yönetmelik çıkarma, uygulama yetkimizin olmadığı, ana görevimizin üyelerimizin hak ve menfaatini korumak, bu yönde lobi faaliyeti yapmak olduğunu hatırlatır ve asli görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğimizi saygılarımızla üyelerimiz ve kamuoyuna arz ederiz" diye konuştu.

Aydın'da başta inşaat sektörü olmak üzere pek çok bağlı sektörü adeta çımaza sürükleyen sorunun AYTO'nun girişimleri sonucu çözüme kavuşması il geneledinde sevinçle karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Odası'nın Girişimleriyle İmar Sorunu Çözüldü - Son Dakika

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