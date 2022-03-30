Aydınlı çiftçilerden destekleme talebi - Son Dakika
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Aydınlı çiftçilerden destekleme talebi

30.03.2022 10:10
Aydınlı çiftçilerden destekleme talebi

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçilerin önümüzdeki günlerde tarlaya ineceklerini belirterek desteklemelerinin acilen günümüze göre güncellenerek ödenmesi ve akaryakıtta ÖTV'nin kaldırılmasını talep etti.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçilerin önümüzdeki günlerde tarlaya ineceklerini belirterek desteklemelerinin acilen günümüze göre güncellenerek ödenmesi ve akaryakıtta ÖTV'nin kaldırılmasını talep etti.

Aydın'daki 16 ziraat odasının başkanları Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Tarımın ve çiftçinin sorunlarının görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz bir dizi ziyarette yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerimizi hem de çiftçinin ve tarımın sorunlarını kendilerine ilettik. Tarımla ilgili sorunlar dün de vardı bugün de var, yarın da elbet olacak. Bu konuda önemli olan sorunları yetkililere zamanında iletip, hemen çözüm bulabilmek. Bizler sadece sorunlarımızı değil aynı zamanda da çözüm önerilerimizi de iletiyoruz. Şöyle bir gerçek daha var ki, son 2-3 yıldır pandemi, bir kaç aydır da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı gıda ürünlerinde ve diğer emtialarda 4-5 katına çıkan artışlar söz konusu" dedi.

"ÖTV kaldırılsın, KDV sıfıra indirilsin"

Aydın'da tarımın Nisan ayında başladığını ve çiftçilerin önümüzdeki haftalarda tarlaya ineceklerini ve her geçen gün girdi maliyetlerinin arttığını hatırlatan Başkan Kendirlioğlu, "Geçen sene 7 lira olan akaryakıt 24 liraya çıktı. Gübre fiyatları da aldı başını gitti. Girdi enflasyonu şu anda yüzde 300 ortalamada. İlerde de bu durum ne olacağı belli değil. Çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye akaryakıt ve gübre desteklemelerinin acilen ödenmesi gerektiğini belirttik. Ancak şöyle bir durum var. Bilindiği gibi desteklemeler bir yıl geriden geliyor. Desteklemelerin bu yıla mahsus olmak üzere bir an önce günümüze göre revize edilip hesaplara yatırılması gerektiğini önerdik. Çiftçiler için akaryakıtta ÖTV'nin tamamen kaldırılmasını ve KDV'nin mümkünse sıfıra indirilmesini, mümkün değilse de en az miktara indirilmesini talep ettik" diye konuştu. - AYDIN

Aydınlı çiftçilerden destekleme talebi
Aydınlı çiftçilerden destekleme talebi

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Efeler Ziraat Odası, Bekir Pakdemirli, Aydın, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydınlı çiftçilerden destekleme talebi - Son Dakika


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