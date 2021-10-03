Ayhancan Güven hafta sonunu zirvede bitirdi

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya'nın sondan bir önceki durak noktasında bir 1'incilik bir de 2'ncilik elde etti.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin sondan bir önceki ayağına imzasını atarak, bu hafta sonunu zirvede tamamladı.

Sachsenring'deki hafta sonuna ilk yarışı 2'nci tamamlayan Ayhancan Güven, 2'nci yarışta ise podyumun zirvesine yükseldi. Serinin son yarışları 22-24 Ekim tarihlerinde Almanya'da Hockenheim Pisti'nde koşulacak.

2021 Porsche Carrera Cup Almanya'nın 7'nci durak noktasında ilk yarışta iyi bir mücadele ortaya koyan Güven, damalı bayrağın altından 2'nci sırada geçti. 2'nci yarışta kusursuz bir performans ortaya koyan başarılı pilot, rakiplerine şans tanımadı.