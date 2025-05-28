AYS Developers Dubai'de Dünya Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

AYS Developers Dubai'de Dünya Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor

28.05.2025 15:19
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AYS Developers, Dubai'de gayrimenkul eğitimi etkinliği düzenleyerek Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI pazarlarda faaliyet gösteren gayrimenkul şirketi AYS Developers, Dubai'de düzenleyeceği gayrimenkul eğitimi etkinliğiyle Guinness Dünya Rekoru kırmaya hazırlanıyor. Katılımcı sayısına göre belirlenecek rekor denemesi Guinness Dünya Rekorları yetkilileri canlı sayım yapılarak takip edilecek. Ayrıca QR kayıtları aracılığıyla katılımcı verilerini doğrulanacak. Devlet yetkilileri ve sektör temsilcilerinin yer alacağı ücretsiz etkinlikte, dinamik ve rekabetçi gayrimenkul piyasasında plan dışı projeleri pazarlamak için gelişmiş tekniklerle katılımcıları güçlendirmeye odaklanılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kazakistan ve Rusya gibi pazarlarda faaliyet gösteren gayrimenkul şirketi AYS Developers, 31 Mayıs'ta Dubai'de gayrimenkul eğitimine yönelik etkinlik düzenleyecek. Şu anda etkinlik için 2 bin kişi kayıt oluşturdu. Şirket, katılımcı sayısıyla Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedefliyor. Etkinliğe katılan her kayıtlı emlak profesyoneli, girişte bir QR kodu ve bileklik alacak. Böylece doğrulamanın ve izlemenin sorunsuz yapılması amaçlanıyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen gayrimenkul eğitim kuruluşu olan Innovation Experts Real Estate Institute ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da kurulan bağımsız finans merkezi AIFC (Astana International Financial Centre) bünyesindeki İslami banka Al Safi Bank iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, dünyanın en büyük gayrimenkul eğitimi olma hedefini taşıyor. Uluslararası finans ve satış sektörlerinde 30 yılı aşkın deneyime sahip, 'Dubai'nin En Etkili 100 Kişisi'nden biri olan ödüllü podcast sunucusu Spencer Lodge'un moderatörlüğünü üstlendiği etkinlik, BAE'nin 3. Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'ın 2025'i 'Toplum Yılı' olarak tanımladığı bildirgesiyle de uyumlanıyor.

KATILIMCILAR GELİŞMİŞ SATIŞ TEKNİKLERİYLE DONATILACAK

Eğitimde, günümüzün dinamik ve rekabetçi gayrimenkul piyasasında plan dışı projeleri satmak ve pazarlamak için katılımcıları gelişmiş tekniklerle güçlendirmeye odaklanılacak. Eğitimler, 'Gayrimenkulün Kartalı' olarak bilinen Innovation Experts Real Estate Institute Kıdemli Öğretim Görevlisi, HRE Properties'in Kurucusu Dr. Nour El-Serougy tarafından verilecek. Gayrimenkul endüstrisi ve pazarlaması konusunda uzmanlaşarak şu ana kadar binlerce profesyonel ve yatırımcıya eğitim veren Dr. Nour El-Serougy, gayrimenkul yatırımı ve PropTech alanlarındaki 20 yılı aşkın uluslararası deneyimini katılımcılara aktaracak.

AYS Developers CEO'su Yulia Loshchukhina eğitime ilişkin, "Bu eğitim etkinliğiyle inovasyon ve topluluk ruhunu bir araya getiren bir hareketin parçası olmak bizim için büyük bir onur. Dünya rekoru kırmak sadece ölçekle değil, etkiyle ilgilidir. Bu yeni küresel standardı Dubai'de belirlemekten gurur duyuyoruz" dedi.

'BU ETKİNLİK, BİR EĞİTİMDEN DAHA FAZLASINI SUNACAK'

Innovation Experts Real Estate Institute CEO'su Mohammed Mousa, etkinliğe dair şu açıklamada bulundu:

"Bu etkinlik, rekor kıran bir eğitimden daha fazlasını sunuyor. Gayrimenkul profesyonellerinin nasıl öğrenme, gelişme ve liderlik etmeye dair alışılagelmiş kalıplarını yeniden tanımlayan bir hareket anlamına geliyor. Dubai'den dünyaya, bilgi ve vizyonu birleştiren bir ölçüt belirliyoruz. Bu misyona evimde, daha yükseğe ulaşma hedefinin peşini asla bırakmayan bu şehirde hizmet etmek benim için bir onur."

Tasarım, işlevsellik ve uzun vadeli değeri bir araya getirdiği bir portföy sunan AYS Developers'ın düzenlediği etkinlikte, devlet yetkilileri ve sektör temsilcileri de yer alacak. Gün sonunda ise Dubai Adaları'da yatırımın geleceğine dair özel bir panel düzenlenecek. Panelde, Al Ruwad Real Estate ve Biznet Consulting CEO'su Ismael Al Hammadi, FIDU Properties COO'su Nazish Khan, AYS Developers Satış Müdürü Sonia Waters da yer alacak.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Finans, Emlak, Dünya, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AYS Developers Dubai'de Dünya Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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