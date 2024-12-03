Aytaç Gıda\'dan Yenilenebilir Enerji Atılımı

Ekonomi

Yıldız Holding şirketlerinden Aytaç Gıda'nın Çankırı Çerkeş'teki 6 MWp kurulu gücünde arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alındı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 75 bin metrekarelik bölümünde devreye aldığı GES, üretim tesisinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.

Chint Green Energy işbirliğinde Yap-İşlet iş modeliyle devreye alınan 6 MWp arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali projesinde yıllık yaklaşık 5 bin 500 ton karbon emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytaç Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Erhan Çetin, kuruluşlarından bu yana sektöre öncülük eden marka olma hedefiyle tüm süreçlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla yeniden tasarladıklarını belirtti.

Çetin, karbonsuzlaşma yolculuğu kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürdüklerini, sorumlu üretim anlayışıyla çevresel etkiyi azaltacak yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çankırı Çerkeş'teki fabrika sahamızda kurulan Güneş Enerjisi Santrali'mizle de yıllık yaklaşık 5 bin 500 ton karbon emisyonunu engelleyerek, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyoruz. Enerji verimliliğine yönelik etkili uygulamalarımızla iştiraki olduğumuz Yıldız Holding'in 2050 Net Sıfır karbon emisyonu hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz."