Ayvalık Belediyesi'nden 200 milyon liralık dev yatırım - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi'nden 200 milyon liralık dev yatırım

Ayvalık Belediyesi\'nden 200 milyon liralık dev yatırım
19.06.2026 13:52  Güncelleme: 13:53
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2026 sonuna kadar 200 bin metrekare kilit parke taşı, 33 bin 500 metrekare bordür döşenecek; meydan ve sokak düzenlemeleri için 6 bin metrekare begonit, 16 bin metrekare bazalt taş temin edilecek. 500 adet özel aydınlatma direği ve 2 bin sınır taşı ile trafik güvenliği artırılacak. Toplam 200 milyon liralık yatırımın sözleşmesi imzalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 2026 yılı sonuna kadar kent genelinde 200 bin metrekare kilit parke taşı, 33 bin 500 metrekare bordür uygulaması gerçekleştirilecek. Meydan ve sokak düzenlemelerinde kullanılmak üzere 6 bin metrekare begonit taş ile 16 bin metrekare bazalt taş temin edilecek. Yatırımın yüzde 90'u yol çalışmalarına ayrıldı.

Şehir aydınlatmalarında kullanılmak üzere 500 adet, 8 metre yüksekliğinde özel tasarım aydınlatma direği alınacak. Ayrıca; parklanma düzenlemeleri ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla ise 2 bin adet sınır taşı kullanılacak.

Ayvalık Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve kamusal alanların görünümünü yenileyecek yaklaşık 200 milyon liralık yatırım için önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, yol, tretuvar, meydan ve çevre düzenleme çalışmalarını kapsayan dev yatırımın sözleşmesini imzaladıklarını açıkladı. İlk etapta çalışmalar 150 Evler Mahallesi'nde ve acil öncelikli mahallerde devam edecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın dört bir yanında yaşam kalitesini artıracak projelerin planlı bir şekilde hayata geçirileceğini duyurdu. Ayvalık Belediyesi olarak 2026 yılının sonuna kadar tamamlanacak yol, tretuvar, meydan ve çevre düzenlemeleri için 200 milyon liralık yatırımın sözleşmesini imzaladıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, "Sözleşme kapsamında yıl sonuna kadar; 200 bin metrekare kilitparke taş döşeme yapım işi, 33 bin 500 matrekare bordür döşeme işi, 6 bin metrekare begonit taş alımı, 16 bin metrekare bazalt taş alım işi Parklanma düzenlemelerinde kullanılmak üzere 2 bin adet sınır taşı Şehir aydınlatmalarında kullanılmak üzere özel tasarım 8 metre boyutunda 500 adet şehir aydınlatma direğini kentimize kazandırdık. Ayvalık'ın dört bir yanında daha güvenli ve düzenli yollar, daha modern kaldırımlar ve daha yaşanabilir kamusal alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Kentimizin altyapısını güçlendiren, estetiğini zenginleştiren ve geleceğine değer katacak bu yatırım Ayvalık'ımıza hayırlı olsun" dedi.

İmzalanan sözleşme kapsamında 2026 yılı sonuna kadar kent genelinde 200 bin metrekare kilit parke taşı döşenecek, 33 bin 500 metrekare bordür uygulaması gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra meydan ve sokak düzenlemelerinde kullanılmak üzere 6 bin metrekare begonit taş ile 16 bin metrekare bazalt taş temin edilecek.

Kent estetiğini güçlendirecek proje kapsamında ayrıca şehir aydınlatmalarında kullanılmak üzere 500 adet, 8 metre yüksekliğinde özel tasarım aydınlatma direği alınacak. Parklanma düzenlemeleri ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla ise 2 bin adet sınır taşı kullanılacak.

Başkan Mesut Ergin, gerçekleştirilecek yatırımların yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, Ayvalık'ın geleceğine de hizmet edeceğini vurgulayarak, "Altyapısı güçlü, yolları düzenli, meydanları çağdaş ve yaşam alanları daha konforlu bir Ayvalık için çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık Belediyesi'nden 200 milyon liralık dev yatırım - Son Dakika

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