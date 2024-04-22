Ayvalık\'ta İşletmelerden Fiyat Listesi Uyarısı

Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, ilçede lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür yerlere konulması konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca; Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı'nın, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığına da dikkat çeken Başkan Çakırca, bakanlığın bu kararına istianeden İstanbul'da yapılan denetimlerde mevzuata aykırı davranan bir işletmeye 834 bin lira idari para cezası kesildiğini hatırlattı.

Riayet etmeyen esnafların mekanlarına kapatılma riski

Melih Çakırca yaptığı açıklamada; fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimlerin 2024 yılı boyunca da devam edeceği, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağını önemle vurgulayarak, "1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren yasa gereği güncel fiyat tarifesinin görülebilecek yerde olmaması durumunda, Ticaret İl Müdürlüğünce yapılacak fiyat tarifesi denetimlerinde esnaflarımızın işyerlerine idari para cezası uygulanacağı ve hatta riayet etmeyen esnaflarımızın mekanları süreli veya süresiz kapatılma tehlikesiyle de karşı karşıya kalabilecektir" dedi. - BALIKESİR