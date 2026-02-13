Ayvalık'ta Zeytinyağı Deposu Kuruluyor - Son Dakika
Ayvalık'ta Zeytinyağı Deposu Kuruluyor

Ayvalık\'ta Zeytinyağı Deposu Kuruluyor
13.02.2026 17:55
Ayvalık'ta zeytinyağı ticaretini kurumsallaştıracak lisanslı depo için şirketleşme süreci başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı sektöründe kaliteyi koruyacak ve ticareti kurumsallaştıracak "zeytinyağı lisanslı depo" için şirketleşme süreci başladı.

Ayvalık Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen törende, Kuzey Ege Zeytinyağı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin kuruluşu için ilk imzalar atıldı.

Balıkesir Valiliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle hayata geçen proje, sektörde saklama koşullarını iyileştirmeyi ve üreticiyi korumayı hedefliyor.

Haziran 2025'te Ayvalık'ta tahsisi yapılan 14 dönümlük alanda projesi hazırlanan ve 6 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak tesis, yaklaşık 6 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiyor.

Ticaret Bakanlığının onayının ardından resmiyet kazanan şirketleşme süreciyle??? bölgedeki zeytinyağı ticareti yeni bir boyut kazanacak.

Proje ile üreticiye sigorta ve kalite güvencesi sağlanacağını dile getiren Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Lisanslı depo, ürünün envanterini çıkarma şansı tanıyacak. Üretici malını teslim ettiğinde ürünü sigortalanmış olacak. Uygun saklama koşulları sayesinde yağın asit oranı ve kalitesi bozulmayacak, ürün değerini kaybetmeyecek. Bu sistem tüm süreci regüle ederek fiyat istikrarına katkı sağlayacak." dedi.

İmza törenine, Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale ve İzmir'den çok sayıda Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Sanayi Odası temsilcisi katıldı.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerel Kalkınma Hamlesi" kapsamında 2026 yılı öncelikli yatırımları arasında yer alarak devlet politikasıyla da destekleniyor.

Tesisin tam kapasite faaliyete geçmesiyle Kuzey Ege zeytinyağının dünya piyasalarındaki rekabet gücünün artması ve borsada işlem gören kurumsal bir ürün haline gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

