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Ayvalık, UNESCO yolunda - Son Dakika

Ayvalık, UNESCO yolunda

04.12.2021 15:14
Ayvalık, UNESCO yolunda

Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi'nin stant açarak katılım sağladığı fuarın son gününde Ayvalık UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi Koordinatörü Yaşagül Ekinci Danışan "Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Yolunda" isimli sunumuyla süreci anlattı.

2017 de "Ayvalık Endüstriyel Peyzaji" ismiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Ayvalik 'ta kaynak araştırmaları okumalar, yerelde görüşmeler, panel ve söyleşiler düzenlenmesi gibi çalışmalar hakkında detaylı bilgilerin sunumu yapıldı.

Dünya Mirası kavramı ve süreciyle ilgili mevzuat ve yönergeler, rehberler, ulusal ve uluslararası alanda çalışan kurumlarla ilgili bilgi sunularak Ayvalık'ın endüstri ve kültür mirası kavramları bu bağlamda UNESCO 'nun kültürel ve doğal kriterleri üzerinden değerlendirildi. - BALIKESİR

Ayvalık, UNESCO yolunda
Ayvalık, UNESCO yolunda
Ayvalık, UNESCO yolunda
Ayvalık, UNESCO yolunda
Ayvalık, UNESCO yolunda
Ayvalık, UNESCO yolunda
Ayvalık, UNESCO yolunda

Türkiye, Turizm, Aralık, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık, UNESCO yolunda - Son Dakika Ekonomi


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