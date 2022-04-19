Ayvalıklı esnaf ve sanatkârlardan Başkonsolos Balkiza'ya dostluk ziyareti - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'ya yönelik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca tarafından yapılan ziyarette; oda üyelerinden Ufuk Ova da hazır bulundu. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, Türk-Yunan dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesi ve Ege'nin iki kıyısındaki sosyo-ekonomik işbirliğinin sürdürülmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, pandemi nedeniyle 25 ay süresince yapılamayan Ayvalık-Midilli feribot seferlerinin kısa bir süre önce yeniden başlamasıyla gerek Ayvalık, gerekse de Midilli ekonomisinde karşılıklı canlanmaların görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bizim amacımız sadece bu canlanmanın ekonomik boyutta kalması değildir. Biz Midilli halkı ile ekonomik işbirliklerimizin yanı sıra kültürel anlamda da ilişkilerimizi sürdürebilmek ve bu ilişkilerimizi daha da fazlasıyla arttırmak istiyoruz. Bu anlamda yüzyıllardır aynı kaderi paylaşan, aynı havayı soluyan, aynı denizin her iki yakasındaki insanların kurulan sımsıkı dostluk köprüsüyle, birbirleriyle kurdukları bağları güçlendirme amacındayız" dedi. - BALIKESİR