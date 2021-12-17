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Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi - Son Dakika

Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi

17.12.2021 12:12
Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi

Günlük 2 milyon çift ayakkabı ve terlik üretiminin yapıldığı Gaziantep'te, ayakkabı üreticileri hammadde bulamıyor.

Günlük 2 milyon çift ayakkabı ve terlik üretiminin yapıldığı Gaziantep'te, ayakkabı üreticileri hammadde bulamıyor. Deri, ilaç ve taban gibi hammaddelerin sürekli artan fiyatları nedeniyle stoklanarak piyasadan çekildiğini ileri süren ayakkabı üreticileri çok fazla sipariş olmasına rağmen hammadde bulamadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı üretim merkezlerinden olan Gaziantep'te, ayakkabı üreticileri hammadde krizi yaşıyor. Firmalardan hammadde temin edemeyen ayakkabı üreticileri, zor günler geçiriyor. Yurt dışından gelen siparişleri hammadde yokluğundan dolayı üretemeyen üreticiler, yarım kapasiteyle çalışıyor. Büyük firmaların stokçuluk yaptığını söyleyen Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Bayındır, şu anda yurt dışından yoğun sipariş olduğunu belirtti.

İmalathanelerin yüzde 60'ının hammadde olmadığı için çalışmadığını aktaran Tevfik Bayındır, "Bizim Cumhurbaşkanımızdan ricamız, bizi stokçulardan kurtarsın. Bizim hammaddeye erişimimizi kolaylaştırsın" dedi.

"Dün olan bir şey bugün neden bulunamıyor"

Şu anda hammadde bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Bayındır, parayla hammadde alamadıklarını aktardı. Firmaların stokçuluk yaptığını paylaşan Bayındır, "Elimize geçmediğine göre stokçuluk yapılıyor demektir. Dün olan bir şey bugün neden bulunamıyor? Firmalardan istiyoruz. Bize mal göndermiyorlar. Şu anda çalışır durumda değiliz. Şu anda imalathanelerimiz yarım kapasiteyle bile çalışmıyor. Şimdi üretim yaptığımız mal, önceden siparişlerimiz için temiz ettiğimiz ürünlerdir. Mesela bu imalathanenin üretim kapasitesi bin 500 çifttir. Elimizde hammadde sıkıntısı olduğu için şu anda 500 çift üretebiliyoruz. Firmalar hammaddeye hem zam yapıyorlar hem de 'yok' diyorlar. 2 hafta bir ay sonraya gün veriyorlar. Parasını ödediğimiz ürüne yoldayken zam yapıyorlar. Biz böyle olmaz deyince de bize 'O zaman kalsın almayın' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Haddinden fazla sipariş var ama hammadde yok"

Türkiye'de ayakkabı üreticilerinin hammadde temini yapan 3-5 firmanın olduğunu ifade eden Bayındır, "Hammaddeyi yurt dışından ithal edip getiriyorlar. Bunlar da fırsatçılık yapıp şu an piyasaya mal sürmüyorlar. PVC, deri, taban gibi hammaddelere ulaşamıyoruz. Şu anda esnaf çalışamıyor. Esnafı gezseniz yüzde 60-70'i çalışamıyor. Haddinden fazla sipariş var ama ürün üretecek hammadde yok. Geçtiğimiz günlerde açtığımız fuara yurt dışından çok ciddi iş adamları geldi. Çok güzel siparişler aldık ama bu hammadde sıkıntısından dolayı kimse işe başlayamadı. Bir süre de bekleyeceğiz. Zora da düşebiliriz. Esnaf da stokçuluk yok. Esnaf eline geçse çalışacak. Stokçuluğu yapanlar tepedekiler. Biz tepedeki firmalardan mal alamıyoruz. Bu atölyede 40 kişi çalışırdı ama şu an 10-15 kişi çalışıyor. Bu böyle devam ederse kapatabiliriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi
Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi
Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi
Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi
Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi
Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi
Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi
Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi

Gaziantep, Türkiye, Esnaf, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayyakkabıcılara 'stok' darbesi - Son Dakika Ekonomi


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