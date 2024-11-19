Azerbaycan'dan Türkiye ile Yeşil Enerji İşbirliği Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Azerbaycan'dan Türkiye ile Yeşil Enerji İşbirliği Müjdesi

Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, Türkiye ile yeşil enerji işbirliğinin gelişeceğini açıkladı.

19.11.2024 11:48
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Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinde bir sonraki adımın yeşil enerjide atılacağını söyledi.

Şahbazov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın COP29'da iklim kriziyle mücadelede önemli bir proje açıkladığını anlatan Şahbazov, "Biz üç yükümlülük, üç teşebbüs öne sürdük. Bunlar beş çok önemli içerikten oluşuyor." diye konuştu.

Söz konusu teşebbüslerin "Yeşil Enerji Taahhüdü", "Küresel Enerji Depolama ve Şebekeler Taahhüdü" ve "COP29 Hidrojen Beyanı" başlıklarıyla sunulduğunu kaydeden Şahbazov, "Bu tür projeler Azerbaycan ve Türkiye arasında da var. Halihazırda çalışıyoruz." dedi.

Şahbazov, iklim değişikliğiyle mücadelede enerji depolarının artırılması, elektrik şebeke ağlarının güçlendirilmesinin önem arz ettiğini vurgulayarak, özellikle hidrojen için uluslararası standartlar, sertifikalaştırma ve diğer konular içeren önerilerde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin söz konusu girişimlerde Azerbaycan'ı desteklediğini belirten Şahbazov, "Bu öneriler, bir yıl önce Dubai'de kararlaştırılan yenilenebilir enerji kapasitesinin üç kat artırılması, enerji verimliliğinin iki kat artırılması hedefleri için önemli araçlar olacak. Bu yönde çok önemli şeyler yaşandı ve süreç devam edecek." dedi.

Şahbazov, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeşil enerjide yürütülen işbirliğine de değinerek, "Yeşil enerji alanında Türkiye'yle hiçbir ülke ile olmadığı kadar işbirliği içerisindeyiz. Bu işbirliğini bundan sonra da geliştireceğiz. Yeşil enerji bizim için sıradaki adım olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Azerbaycan'dan Türkiye ile Yeşil Enerji İşbirliği Müjdesi - Son Dakika

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