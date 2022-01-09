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Azerbaycan Milli Depozit Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyeliğini tamamladı - Son Dakika

Azerbaycan Milli Depozit Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyeliğini tamamladı

09.01.2022 10:45
Azerbaycan Milli Depozit Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyeliğini tamamladı

Azerbaycan Milli Depozit Merkezi (MDM), Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) üyeliğini tamamladı.

Azerbaycan Milli Depozit Merkezi (MDM), Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) üyeliğini tamamladı.

MKK açıklamasında görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "Kardeş ülke Azerbaycan Milli Depozit Merkezi'nin müşterilerinin Türkiye'de Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) işlemi yapmaları çok daha kolay hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

2020 yılı temmuz ayında ilettiği resmi başvurusu ile kuruluşlarının ilk yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) üyesi olan Euroclear'ın, yabancı müşterileri için omnibus hesap üzerinden saklama hizmeti vermeye başladığını aktaran Arıkan, şunları kaydetti:

"Euroclear'ın ardından, Azerbaycan merkezi saklama kuruluşu MDM de MKK üyelik sürecini tamamlayarak kuruluşumuzun ikinci YMSK üyesi olmuştur. Bu iş birliğiyle Azeri yatırım kuruluşlarına ve Azeri yatırımcılara omnibus hesap üzerinden Türk lirası, ABD doları, avro ve altın cinsi DİBS işlemlerini gerçekleştirme ve uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme imkanı sunulurken, iki ülke sermaye piyasalarının geliştirilmesi çerçevesinde de yeni bir adım atılmıştır. Bu kapsamda MKK ve MDM arasındaki yakın iletişim ve çalışma daha da kuvvetlendirilirken, Azeri yatırımcıların yerel devlet tahvili piyasamıza daha önce olmadığı kadar rahat erişebilmelerine olanak sağlayacak bir bağlantı kurulmuştur.

Oluşturduğu yeni bağlantılar ile MKK, sermaye piyasalarının önemli bir aktörü olarak, merkezi saklama, finansal veri depolama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetleri ile kamuyu aydınlatma faaliyetlerini güvenilir, etkin ve şeffaf bir şekilde yürütme, veri ve teknoloji ürünlerini ulusal ve uluslararası piyasalara sunma vizyonu doğrultusunda global piyasalardaki hizmet ağını daha da genişleterek uluslararası rekabet gücünü daha da pekiştirdi."

"Türkiye'de daha kolay işlem yapabilmeleri sağlanmıştır"

Arıkan, 2020'de gerçekleştirilen ilk YMSK üyeliği ve buna bağlı olarak açılan ilk omnibus hesapta işlemlerin başlamasıyla, 30 trilyon avronun üzerinde saklama büyüklüğüyle dünyanın en büyük yabancı MSK'sı olan Euroclear'ın, MKK ile doğrudan bağlantı kurduğunu belirterek, "Euroclear, yabancı müşterilerine sermaye piyasalarımıza doğrudan erişim imkanı sunmaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada ise MDM ile kurulan üyelik ilişkisi ve doğrudan bağlantı ile DİBS piyasalarımız Azeri yatırımcıların da doğrudan erişimine daha elverişli hale getirilmiş, omnibus hesap üzerinden Türkiye'de daha da kolay işlem yapabilmeleri sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu iş birliğinin avantajları olduğunu belirten Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"MKK sistemlerinde sağlanan bu yapı sayesinde, yabancı yatırımcılar Türkiye'deki yatırım kuruluşlarında veya saklama bankalarında yatırım hesapları bulunmasa da, YMSK'ların MKK'da açtıkları omnibus hesapları üzerinden Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi DİBS'lerle kira sertifikalarını alıp satabilir duruma gelmişlerdir. Bununla birlikte özellikle Euroclear tarafından sağlanan saklama hizmeti ile ülkemizde ihraç edilen DİBS'lerin uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti de artırıldı.

MKK, YMSK'lar ile kurduğu doğrudan bağlantılar ile henüz ülkemize yatırım yapmamış yabancı yatırımcıların da borçlanma araçları piyasalarımıza çekilebilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda menkul kıymetlerimizin uluslararası fon portföylerinde ve endekslerde daha yüksek oranlarda tutulmasının önünün açılmasına ve bu sayede de para birimimize olan talebin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda MKK, yerli ve milli teknoloji ihracı kapsamında yabancı finansal altyapı kuruluşları ve muadil kurumları ile yürüttüğü çalışmaları sürdürürken, YMSK'lar ile doğrudan bağlantı ve üyelik ilişkisi kurma amacıyla yürüttüğü ikili ilişkilerini 2022 yılında da sürdürecektir."

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Azerbaycan, Yatırımcı, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Azerbaycan Milli Depozit Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyeliğini tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Azerbaycan Milli Depozit Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyeliğini tamamladı - Son Dakika
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