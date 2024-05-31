Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Denizli Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Denizli Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Denizli Ticaret Odası\'nı Ziyaret Etti

Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve Başdanışmanı Javid Abdullayev, Denizli Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulundu ve destek istedi. Denizli Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Taghiyev, Denizli'deki sanayi ve ticaret imkanları hakkında bilgi vererek, Denizli iş insanlarını Azerbaycan'a davet etti.

31.05.2024 10:17
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Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ile Başdanışmanı Javid Abdullayev, Denizli Ticaret Odası'nı (DTO) ziyaret etti. Odanın farklı sektörlerden üyeleriyle bir araya geldi, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulundu ve destek istedi.

DTO yönetim kurulu üyeleri ile farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı toplantının başında DTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Aracı, konuklarına Denizli, sanayi ve ticaret imkanları ile Denizli Ticaret Odası hakkında bilgi verdi. İki ülke ve Denizli ile Azerbaycan arasındaki ticaret ve iş birliğini artırmak için her fırsatı değerlendirdiklerini söyleyip bu toplantının da onlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Aracı, "Denizli'miz, yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelmiştir. Denizli'mizde Azerbaycan sermayeli şirket sayısı 6 tanedir. Yabancı ortaklı şirketler arasındaki payı yüzde 1'dir. Yabancı sermaye tutarı ise 1 milyon 40 bin TL. Denizli'den kardeş ülke Azerbaycan'a, 2022 yılında 7 milyon 557 bin 462 dolar olan ihracatımız, geçen yıl yaklaşık yüzde 40'lık bir artışla 12 milyon 543 bin 466 dolara ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 3 milyon 83 bin 682 dolar oldu. Yıl sonunda, en azından geçen yılki tutarı yakalamak istiyoruz. Yeni yatırımlar ve ticari iş birlikleri ile her iki ülkedeki ortak yatırımları ve iş birliğini daha da artırmak istiyoruz" dedi.

Taghiyev Denizlili İş İnsanlarını Azerbaycan'a davet etti

Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ise konuşmasında öncelikle Başkan Vekili Aracı ile DTO'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğinin yeni yatırımlarla daha pekişip güçleneceğini ifade etti. Zengezur Koridoru'nun bu manadaki önemine işaret ederek, iş birliği ve yeni yatırımlar için Denizlili iş insanlarını ülkelerine davet etti. Taghiyev, "Çin ve Arap ülkeleri, ülkemizi daha çok tercih ediyorlar ancak biz sizi de görmek isteriz, hatta daha sık görmek isteriz. Türkiye'den gelen yatırımcılar yeni fabrikalar kuruyorlar. Onlardan biri de siz olabilirsiniz. Bugün sizleri bu konuda bilgilendirmek üzere buradayız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Denizli Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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