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Babacan'dan büyük iddia: Türk ekonomisini 10 Nobel ödüllü iktisatçı düzeltemez! - Son Dakika

Babacan'dan büyük iddia: Türk ekonomisini 10 Nobel ödüllü iktisatçı düzeltemez!

27.11.2021 10:20
Babacan'dan büyük iddia: Türk ekonomisini 10 Nobel ödüllü iktisatçı düzeltemez!

Ekonomi eski Bakanı ve DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Türk ekonomisinin bugün sadece iktisatçılar tarafından kurtarılamayacağını ve sorunun çok daha farklı boyutları olduğunu ifade etti.

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan,medyascope'de gündeme dair soruları yanıtladı. Babacan, Türk ekonomisine yönelik ilginç tespitlerde bulundu. En ilginç iddiası ise bozulan ekonomiyi iktisatçıların tek başına düzeltemeyeceği yolunda oldu.

"DIŞ POLİTİKA EKONOMİ İLE DENGELENMELİ"

Babacan, Erdoğan'ın ekonominin başına 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı da getirse ekonomiyi düzeltemeyeceğini belirtti. Ekonomik krizin sadece ekonomiyle ilişkili olmadığını söyleyen Babacan, aynı zamanda Türkiye'nin dış politikasının da ekonomi ile birlikte dengelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ SADECE EKONOMİ POLİTİKALARIYLA DÜZELTİLEMEZ"

Ali Babacan şöyle konuştu: "Bugün Türkiye'nin ekonomisi sadece ekonomi politikalarıyla düzeltilemez. Şu anda 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirin, mesela Tayyip Bey yapabilir. Bir heyet kurar ve der ki, vallahi billahi ben artık karışmıyorum. Zaten bilmediğimi de anladım. Bu arkadaşlara emanet ediyorum dese yine de bu 10 Nobel ödüllü arkadaşlar Türk ekonomisini düzeltemez."

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ UYARISI

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye, çünkü o iktisatçıların ekonomi yönetimine koyduğunuz kişilerin Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saçmalıklarını düzeltecek halleri yok! O iktisatçılar Türkiye'nin yargı sistemindeki sorunları çözecek halleri yok! Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesinin tamamen yerle bir edildiği ortamda gidip hukuk konusunda yargı konusunda reform yapacak halleri yok!"

TOPYEKUN BAKIŞ

Babacan ayrıca "Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi ancak topyekûn bir bakışla mümkün. Türkiye'nin bir dış politikası yok! Türkiye'nin bir güvenlik politikası yok! Türkiye'nin bir eğitim politikası yok, Türkiye'nin bir hukuk adalet politikası yok. Türkiye'nin bir ekonomi politikası da yok." diye konuştu.

Babacan'dan büyük iddia: Türk ekonomisini 10 Nobel ödüllü iktisatçı düzeltemez!

Ali Babacan, DEVA, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babacan'dan büyük iddia: Türk ekonomisini 10 Nobel ödüllü iktisatçı düzeltemez! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Babacan'dan büyük iddia: Türk ekonomisini 10 Nobel ödüllü iktisatçı düzeltemez! - Son Dakika
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