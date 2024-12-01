Babaeski'de Tarihi Geçen Ürünler İmha Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Babaeski'de Tarihi Geçen Ürünler İmha Edildi

Zabıta ekipleri, denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti ve işletmelere uyarıda bulundu.

01.12.2024 19:56
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Babaeski'de vatandaşların sağlığı için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, marketlere yönelik denetimde bulundu. Zabıta ekipleri, hijyen kuralları başta olmak üzere marketlerde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Marketlerde yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi geçen bazı ürünler tespit edildi. Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri raflarda bulunduran işletmelere yönelik ise tutanak hazırlandı. Son kullanma tarihi geçen ürünler kontrollü şekilde imha edildi.

İşletmecilere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve kurallara riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Babaeski'de Tarihi Geçen Ürünler İmha Edildi - Son Dakika

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