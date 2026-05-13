BAE Diplomatı SANKON\'ı Ziyaret Etti

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölüm Başkanı Diplomatı Amna Alhosaniyi Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Genel Merkezini ziyaret etti

SANKON Genel Merkezinde yapılan toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Ekonomik ve Ticari ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda iki ülke arasında bundan sonra yapılacak olan çalışmalar hakkında SANKON ve Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği arasında güçlü işbirliği kararları alındı.

SANKON Genel Merkezin de yapılan toplantıda Ferudun Cevahiroğlu'nun Yardımcılarıda hazır bulundu. - GAZİANTEP