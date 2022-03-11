BAE'nin önde gelen yatırım merkezinden Türkiye ile iş birliği isteği - Son Dakika

Dubai Çoklu Emtia Merkezi (Dubai Multi Commodities Centre-DMCC) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Sultan Bin Sulayem, Türk ekonomisinin son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, iki ülke arasındaki yeni iş birliklerine imza atmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin 40'tan fazla markalı projesini yatırımcılar ile bir araya getiren ve 365 gün hizmet veren Property Expo İstanbul'u ziyaret eden Sulayem, burada Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkilere ve Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın önde gelen serbest bölgelerinden ve emtia merkezlerinden DMCC'nin üst düzey yöneticisi olarak Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla bulunduğunu dile getiren Sulayem, daha önce ziyaret ettiği Türkiye'deki değişimin "fevkalade" olduğunu bildirdi.

Sulayem, Türkiye'deki şirketlerle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydederek, "Türkiye pazarı ile daha fazla iş birliği yapmak için buradayız. Türk ekonomisi son 20 yılda büyük değişimler yaşadı. Önceki yıllarda Türkiye ile BAE arasında birtakım tıkanıklıklar yaşanmış olabilir ancak ilişkiler şu anda çok daha iyi." diye konuştu.

"Türkiye hak ettiği yerde değil"

DMCC Yönetim Kurulu Başkanı Sulayem, Türkiye'nin henüz olması gereken noktada bulunmadığını belirterek, "Avrupa'nın önde gelen birçok merkezinden eksiği yok. Çok önemli bir rolü ve potansiyeli olan Türkiye'nin belki de tek eksiği bilinirliği." ifadelerini kullandı.

Türk gayrimenkul sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sulayem, "Türk gayrimenkul ürünlerine yatırım yapmamak, buradaki fırsatı değerlendirmemek çok zor. Türkiye hem tarihi hem doğal güzellikleri hem konumu itibarıyla önde gelen ülkelerden. Burada gayrimenkul yatırım fırsatlarını değerlendirmeli." diye konuştu.

"444 şirket DMCC'de faaliyet gösteriyor"

Ahmet Sultan Bin Sulayem, Türkiye'den 444 şirketin DMCC serbest bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirterek, başka Türk şirketler ile de irtibat halinde olduklarını bildirdi.

Türkiye ziyaretinde gelecekte yapabilecekleri yeni iş birliklerinin ilk adımlarını atacaklarını vurgulayan Sulayem, "DMCC olarak Türk firmalara açığız. Yatırım yapmalarınız bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerjideki faaliyetlerinden bahseden ve bu konuda dünyada önde geldiklerini anlatan Sulayem, söz konusu alanda DMCC bünyesinde 2 bin şirketin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Sulayem, Türkiye'nin de yenilenebilir enerjide potansiyelinin yüksek olduğunu değerlendirdiklerini ve bu alandaki iş birliklerine açık olduklarını sözlerine ekledi.

"Yabancıya konut satışından bu yıl 13-15 milyar dolarlık gelir bekliyoruz"

Property Expo Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Süngü ise 2021'in yabancıya konut satışı açısından çok güzel geçtiğini ve yüzde 43'ü aşan artışla 60 bin adede yaklaştığını söyledi.

Süngü, geçen yıl yabancıya konut satışından 10 milyar dolarlık gelir elde edildiğini kaydederek, "Bu yıl 70-80 bin adet aralığında yabancıya konut satışı ve bu satışlardan 13-15 milyar dolarlık gelir bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yabancıya konut satışında henüz istenilen seviyede olmadığını dile getiren Süngü, son yıllarda konut alanların çok karlı çıktığını, bunları takip eden yeni yatırımcıların olacağını bildirdi.

Süngü, şu anda Pakistan ve İran pazarlarının yükselişte olduğunu, savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'dan konut yatırımlarının artmasını beklediklerini ifade ederek, Avrupa ve ABD'de yaşayan yabancılardan ciddi talep olduğunu anlattı.

"Suudi Arabistan pazarı dönerse artış oranı ivmelenir"

Haşim Süngü, Türkiye'nin son dönemde Körfez ülkeleri ile yeniden yakınlaşmasına değinerek, "En çok konut alan Suudi Arabistan vatandaşları şu anda yok. Bu ülke ile ikili ilişkiler yeniden yükselişte. Bu pazardaki yatırımcıların dönmesi halinde 13-15 milyar dolarlık gelir beklentimiz 16-18 milyar dolar bandına çıkar." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı yatırımcıların Türk pazarına yeniden girmesi halinde yabancıya konut satışının ivmeleneceğini dile getiren Süngü, Körfez ülkelerinden ilginin sürdüğünü, bu bölgedeki vatandaşların Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Süngü, yabancıya satıştaki artış sonrası Property Expo İstanbul'u hayata geçirdiklerini kaydederek, "İstanbul showroom'umuzda kentteki 40-50 markalı projeyi tek çatı altında buluşturduk. İçeride banka, hukuk bürosu gibi yabancıların konut alırken ihtiyaç duyacakları ne varsa tek çatı altında topladık." diyerek sözlerini noktaladı.