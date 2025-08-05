BAE, TRADEF 2025'te Türkiye ile Ticaret İşbirliği Fırsatlarını Değerlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

BAE, TRADEF 2025'te Türkiye ile Ticaret İşbirliği Fırsatlarını Değerlendiriyor

BAE, TRADEF 2025\'te Türkiye ile Ticaret İşbirliği Fırsatlarını Değerlendiriyor
05.08.2025 11:27  Güncelleme: 11:33
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Birleşik Arap Emirlikleri, 24-27 Eylül 2025 tarihlerinde Kastamonu'da düzenlenecek Türkiye Ortadoğu Karma Ticaret Fuarı'na milli katılım gösterecek. Fuar, ticaret ve endüstri başta olmak üzere 18 sektörden 100'ün üzerinde firmayı bir araya getirecek.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye Ortadoğu Karma Ticaret Fuarı'nda (TRADEF 2025) milli katılım ile yer alacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye Ortadoğu Karma Ticaret Fuarı'nda (TRADEF 2025) milli katılım ile yer alacak. İstamonu Fuarcılık organizasyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) onayıyla 24-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Kastamonu'da gerçekleşecek fuar, 18 farklı sektörden 100'ün üzerinde firmayı bir araya getirecek.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği koordinasyonunda fuara katılacak önde gelen BAE şirketleri, ticaret, maden, turizm ve endüstri başta olmak üzere birçok sektörde iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere Kastamonu'da buluşacak. Bu stratejik katılım, Kastamonu ve çevre illerin küresel ticaret ağlarına entegrasyonuna önemli katkı sunacak.

"Türkiye-BAE Ticari İlişkilerinde Yeni Bir Dönem"

BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Juma Aldhaheri, katılıma ilişkin yaptığı açıklamada: "TRADEF 2025'te milli düzeyde yer almamız, Türkiye ve BAE arasındaki ticari ilişkilerin çeşitlenmesine ve derinleşmesine verdiğimiz önemi gösteriyor. Kastamonu'da kurulacak iş bağlantılarının bölgesel büyümeye güçlü katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz ise şöyle konuştu: "Birleşik Arap Emirlikleri'nden önemli yatırımcıları Kastamonu'da ağırlayacağız. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşmayı hedeflediği bu dönemde, TRADEF 2025'in bu sürece değerli katkılar sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek TRADEF, Kastamonu'da ikinci kez kapılarını açacak ve 6 bin metrekarelik alanda kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları ile Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları dahil olmak üzere geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapacak.

Ana sponsorluğunu Winsa'nın, resmi havayolu sponsorluğunu Türk Hava Yolları'nın (THY) üstlendiği fuar; Türkiye, Ortadoğu ve diğer uluslararası pazarlardan katılımcılarla, bölgesel ekonomiye ivme kazandırmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Kastamonu, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAE, TRADEF 2025'te Türkiye ile Ticaret İşbirliği Fırsatlarını Değerlendiriyor - Son Dakika

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