Bafra Ovası\'nda kapya biber hasadı başladı, bu yıl 120 bin ton üretim bekleniyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda, "kırmızı altın" olarak nitelendirilen kapya biberin hasadına başlandı. Yaklaşık 32 bin dekar alanda üretilen ve yıllık 120 bin tonun üzerinde rekolte beklenen kapya biberin, Samsun ekonomisine yaklaşık 4 milyar TL katkı sağladığı belirtildi.

Samsun'da üretilen kapya biberin yüzde 98'i Bafra Ovası'ndan karşılanıyor. Türkiye'de kapya biber üretiminde 5. sırada yer alan Samsun'da, ürünün hasadı Bafra ilçesine bağlı Osmanbeyli Mahallesi'nde düzenlenen törenle başladı. Hasat töreninin ardından tarlaya giren işçiler, fidelerdeki kapya biberleri toplayarak çuvallara doldurdu.

Programda konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, tarım ve sulama alanındaki yatırımların bölgedeki üretime olumlu katkı sağladığını söyledi. Karaaslan, gençlerin ve çocukların tarıma yönlendirilmesine yönelik politikaların sürdürüldüğünü belirterek, Bafra'nın yeni ve yenilikçi tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi açısından önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Toprakların üreticiler için büyük bir imkan olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Topraklara sahip olmak bir lütuf ama bu topraklara sahip çıkmak da bize düşen bir sorumluluk" dedi.

"Samsun'da kapya biberin yüzde 98'i Bafra'da yetiştiriliyor"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise Bafra'nın kapya biber üretimi için elverişli iklim ve toprak özelliklerine sahip olduğunu söyledi. Bafra Ovası'nda yaklaşık 32 bin dekar alanda kapya biber üretildiğini belirten Yılmaz, "126 bin ton civarında bir üretimimiz mevcut. Bu sene de aşağı yukarı 120-125 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Samsun'da kapya biberin yüzde 98'i Bafra ilçemizde yetiştiriliyor" diye konuştu.

Üretilen kapya biberlerin farklı amaçlarla Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiğini aktaran Yılmaz, ürünün bir bölümünün taze tüketim amacıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere, bir bölümünün pul biber üretiminde kullanılmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa'ya, diğer bölümünün ise konservelik ve salçalık olarak Tokat, Bursa ve İzmir'deki işletmelere gönderildiğini kaydetti.

"İhracatın artmasını bekliyoruz"

Kapya biberin mayıs ayının 15'inden itibaren dikildiğini ve hasadın ekim ayının sonuna kadar sürdüğünü ifade eden Yılmaz, ürünün yurt dışına da gönderildiğini belirtti. Şu anda yaklaşık 500 ton kapya biber ihracatı yapıldığını bildiren Yılmaz, "Kapya biber ilimiz ekonomisine yaklaşık 4 milyar TL civarında yıllık katkı sağlıyor. Gelecekte bu ihracat rakamlarının artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bafra'nın verimli toprakları ve iklim şartlarının kapya biber yetiştiriciliği açısından avantaj sağladığını dile getiren Yılmaz, ilçedeki üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Alıcıların Bafra'da yetiştirilen kapya biber kalite, etlilik ve lezzet açısından diğer bölgelerde yetiştirilen ürünlere göre daha üstün bulduğunu belirten Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kapya biber için coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu ifade etti. Yılmaz, coğrafi işaret sürecinin devam ettiğini ve başvurunun sonuçlanmasının üreticilerin gelirine de olumlu katkı sunacağını sözlerine ekledi.

Bu yıl yaklaşık 120 bin ton üretim beklenen kapya biberin hasadının ekim sonu, bazı alanlarda ise kasım ayının başına kadar sürmesi bekleniyor.