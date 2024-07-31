Bafra Ovası'nda Maralfalfa Yem Bitkisi Denemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bafra Ovası'nda Maralfalfa Yem Bitkisi Denemesi

Samsun'un Bafra Ovası'nda yapılan maralfalfa yem bitkisi denemesi, bölgede hayvancılık ve tarım sektöründe yeni bir başlangıç olabilir. Maralfalfa bitkisi, ekildikten sonra uzun yıllar boyunca hasat edilebilen ve yüksek protein değeri olan bir bitkidir. Ahmet Yüksel tarafından gerçekleştirilen deneme, Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 30 dönüm alanda yapılmıştır. Bu deneme, gençleri köylere çekmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Maralfalfa bitkisinin başarılı olması durumunda, Bafra'da her köye dağıtılması planlanmaktadır.

31.07.2024 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Ovası'nda maralfalfa yem bitkisi denemesi

Karadeniz Bölgesi'nde ilk olan ekimde hasat eylülde yapılacak

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda bir kez ekildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca hasat edilebilen ve boyu 60 günde 3 metreye ulaşan maralfalfa yem bitkisinin bölgeye uyum sağlaması halinde hayvancılıkta ve tarım sektöründe yeni bir başlangıç olacağı değerlendiriliyor.

Ekimi yapıldıktan sonra bir haftada çıkmaya başlayan, 45 günde kardeşlenme yaparak uzayan maralfalfa kaba yem bitkisini Sürmeli Mahallesi'nde 30 dönümde organik olarak yetiştirilerek bir ilk gerçekleştiren Ahmet Yüksel, incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner'i bilgilendirdi.

40 yıl sonra, Ankara'dan doğduğu topraklara dönüş yaparak Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 30 dönüm alanda maralfalfa kaba yem bitkisini 1 ay önce ekimini gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet Yüksel, "Gençler köylerden çekildi. Çiftçilik yapanların yaş aralığı 55-58 aralığına kadar yükseldi. Gençlerimizi köylere çekmek zorundayız, yoksa sonuç iyi değil" dedi.

Üretici Ahmet Yüksel, "Ankara'da oturuyorum, 40 yıl sonra köyümde tarım yapmaya karar verdim. 70 dönüm kadar yem bezelyesi ve buğday ekimi yaptım. Düşük fiyatlardan dolayı 120 bin lira bir zararla kapattım. Şu anda Karadeniz Bölgesi'nde yeni yani ekimi olan maralfalfa denilen kaba yem bitkisini örnek proje olarak başlattım. 500 metrekare ile burada başlattım, Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 30 dekar olarak maralfalfa kaba yem bitkisini 1 ay önce gerçekleştirdim, eylül sonuna doğru ilk hasadımızı yapacağız. Bu bitkimizin temel özelliği, yüksek protein değerinin olması. Mısır silajıyla karşılaştırdığımız zaman, mısır silajının besin değeri 6-8 aralığındayken, maralfalfanın 18-20 aralığında, et ve süt veriminde yüzde 30-35 artış olduğu kesinleşmiştir. Bir sefer ekiliyor, 10 ila 15 yıl bölgesine ve bakımına göre hasat ediliyor. Yılda 2-3, bazı bölgelerde 4 sefer hasat edilerek 50 ton ila 80 ton arası bir verim alınıyor. Benim buradaki amacım maralfalfa ekip para kazanmak değil. Ülke ekonomisine, köyüme ve Karadeniz Bölgesi'ne katkı sağlamak için bu işe girmiş bulunuyorum. Bafra'da her köye yüzer tane maralfalfa çeliği dağıtmak istiyorum. Mühendis arkadaşlarımız tarafından da takibi yapılırsa Bafra'mıza katkımız olacağı inancındayım. Burada doğma büyümeyim, 84 yılına kadar eğitimime kadar bu tarlalarda doğduk, büyüdük, doyduk, dağıldık ama tekrar geldik. Ülkemizde gençler köylerden çekildi. Çiftçilik yapanların yaş aralığı 55-58 aralığına kadar yükseldi. Gençlerimizi köylere çekmek zorundayız, yoksa sonuç iyi değil. Her şeyi dışarıdan dolarla alamayız. Biz bu işi ülkemizde genişletirsek et fiyatlarını belki geri getiremeyeceğiz ama yükselişini bir şekilde önlemiş olacağız. İnsanlarımızın kırmızı ete ulaşmasını kolaylaştırmış olacağız" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise "Tarım ve Orman Bakanlığının bunları kapsamı alanına alıp, bu gibi proteini yüksek ürünlerin, bitkilerin çiftçiye hibe şeklinde dağıtılmasını diliyorum. Çünkü Bafra tarım ve hayvancılık bölgesi ama maalesef hayvancılıkta, tarımda bitiyor. Göçün önlenmesi ve halkın doğduğu yerde kalması için bu gibi desteklerin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Karadeniz Bölgesi, Ahmet Yüksel, Bafra Ovası, Samsun, Bafra, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda Maralfalfa Yem Bitkisi Denemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:10:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra Ovası'nda Maralfalfa Yem Bitkisi Denemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement