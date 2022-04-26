Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi - Son Dakika
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Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi

26.04.2022 14:05
Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi

Bahama bandralı turistik yolcu gemisi "Seabourn Encore", 250 yolcusuyla İzmir'in Çeşme ilçesine geldi.

Bahama bandralı turistik yolcu gemisi "Seabourn Encore", 250 yolcusuyla İzmir'in Çeşme ilçesine geldi.

Yolcuları, Çeşme Ulusoy Limanı'nda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran karşıladı.

İstanbul'dan 250 yolcuyla seyrine devam eden geminin, bu akşam hareket ederek Bodrum, Rodos ve Santorini ile turunu sürdüreceği öğrenildi.

Çeşme'ye 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer, 24 Nisan'da gelmişti. Seabourn Encore, bu sezon Çeşme'ye gelen ikinci kruvaziyer oldu.

Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi
Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi
Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi

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Bahama, ulusoy, İzmir, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bahama bandıralı kruvaziyer, Çeşme'ye 250 turist getirdi - Son Dakika


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