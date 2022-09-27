Yolcu gemisi "Star Legend" Bodrum'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu gemisi "Star Legend" Bodrum'a geldi

27.09.2022 12:06
Yolcu gemisi "Star Legend" Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Santorini Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan Bahamalar bayraklı 144 metrelik kruvaziyerde, çoğu ABD'li 217 yolcu ve 200 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler şehir turu yaptı. Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile Cumhuriyet Caddesi'ni gezen turistler, çarşıda alışveriş yaptı. Yolculardan bazıları da denizde yüzüp güneşlendi.

"Star Legend"ın akşam saatlerinde Rodos Adası'na gitmek için demir alacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bodrum açıklarında 1 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında 1 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum Belediyesi'nin Desteğiyle Karaova'ya Gündüz Bakımevi Yapılıyor Bodrum Belediyesi'nin Desteğiyle Karaova'ya Gündüz Bakımevi Yapılıyor
Kaynak: AA

Bahamalar, Bodrum, Muğla, Star, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yolcu gemisi 'Star Legend' Bodrum'a geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:54 Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yolcu gemisi "Star Legend" Bodrum'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement