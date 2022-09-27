Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler şehir turu yaptı. Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile Cumhuriyet Caddesi 'ni gezen turistler, çarşıda alışveriş yaptı. Yolculardan bazıları da denizde yüzüp güneşlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Yolcu gemisi 'Star Legend' Bodrum'a geldi - Son Dakika

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