Üye Girişi
Bahçelievler Belediyesinden eğitime ve esnafa destek - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesinden eğitime ve esnafa destek

30.09.2021 17:39
Bahçelievler Belediyesinden eğitime ve esnafa destek, System.String[]

Bahçelievler Belediyesi'nin "Bizim Esnaf" projesi kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin okul malzeme ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 22 bin öğrenciye 200 TL tutarında kırtasiye desteği verildiBelediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, okul...

Bahçelievler Belediyesi'nin "Bizim Esnaf" projesi kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin okul malzeme ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 22 bin öğrenciye 200 TL tutarında kırtasiye desteği verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, okul ihtiyaçlarını karşılamak için Bahçelievler'de faaliyet gösteren kırtasiyeye gitmesi ile hem esnaf kazandı hem de vatandaş ihtiyacını karşılamış oldu.

Proje kapsamında yapılan yardımlar nakit olarak değil puan sistemi ile vatandaşa SMS üzerinden gönderiliyor. Yardım almak için başvuruda bulunan vatandaşlar, Bahçelievler ilçesindeki kırtasiye esnafına giderek 200 lira karşılığında alışveriş yapabiliyor.

Eğitim desteği kapsamında hem öğrencilere okul ihtiyaçlarını karşılarken Bahçelievler kırtasiye esnafı da bu kapsamda oldukça yararlandı. Bahçelievler Belediyesi'nin tespit ettiği ihtiyaç sahipleri vatandaşlar kendisine lazım olan malzemeyi nakit olarak değil esnaftan satın alarak ilçe ekonomisinin dönüsüne katkı sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, komşulara ve esnafa destek olması, can suyu olması amacıyla yapılan projenin geri dönüşlerinin memnun edici olduğunu aktardı.

Bahadır, "Malumunuz pandeminin ağır şartları esnafımızı olumsuz anlamda etkiledi. Biz de bu yeni eğitim öğretim yılında hem komşularımızın çocuklarının ihtiyaçları karşılansın hem de esnafımız kazansın diye destek olduk olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler'de kırtasiye esnafı olan Fahrettin Özdemir ise projeyi gerçekleştiren Bahçelievler Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür ettiğini belirtti.

Özdemir, 28 yıldır esnaf olduğunu ve yıllardır kırtasiyecilik yaptığını ifade ederek, "Malumunuz pandemiden esnaf az da olsa olumsuz etkilendi dolayısı ile bizim esnaf projesi bizim için çok iyi oldu. Başkanımızın yaptığı bu proje bizi çok memnun etti. Bu projeden dolayı işlerimiz arttı, çoğu müşterilerimiz büyük marketlere gitmek yerine bize geldi. Sayın Başkanımızın bu projesi bize can suyu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Proje, küçük esnaflara çok büyük bir destek oldu"

Esnaf Şenay Değerli ise salgın şartlarında olumsuz etkilenen çok esnaf olduğunu ve destek amacıyla Bahçelievler Belediyesi'nin yaptığı "Bizim Esnaf" projesinin bütün belediyelere örnek olması gerektiğini aktardı.

Projeden yararlandıklarını kaydeden Değerli, "Proje küçük esnafa çok büyük bir destek oldu. Bu projede emeği geçen herkese özellikle Hakan Bahadır'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir can suyu oldu. İhtiyaç sahibi ailelere, bizim gibi küçük esnaflara çok büyük katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Esnaf Mehmet Demir de hem esnafı hem de Bahçelievler halkını düşünerek çok güzel bir uygulama yapıldığını ifade ederek, "Bize böyle bir talep gelince biz de tabii ki neden olmasın dedik. Başvuruda bulunduk gerekli belgelerimizi ibraz ettik, Belediye ekibi de karşılığında bize SMS ile bilgi verdi biz de sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Tanımlanan limit ve puan karşılığından vatandaş gelip alışverişini yapıyor ihtiyacını karşılıyor. Nakit para ödemeden alışveriş yapmayı sağlayan sistem sayesinde hem vatandaş ihtiyacını karşılıyor hem de esnaf kazanıyor." açıklamasını yaptı.

Bahçelievler, Türk Lirası, Esnaf, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bahçelievler Belediyesinden eğitime ve esnafa destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor 17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor Yaşları 18'den küçük olan 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi 17:49 Yaşları 18'den küçük olan 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak 17:29 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu 17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor 16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı

Son Dakika Haberleri
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:49 Yaşları 18'den küçük olan 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi
17:32 Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
17:17 Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi
17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu         
17:54
Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum         
17:51
Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu         
17:32
Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi         
17:17
Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı         
17:09
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor         
16:19
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:58:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler Belediyesinden eğitime ve esnafa destek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement