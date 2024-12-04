Bakan Bayraktar'dan Madencilere Kutlama - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Madencilere Kutlama

Enerji Bakanı Bayraktar, madencilerin Dünya Madenciler Günü'nü kutladı ve emeklerini vurguladı.

04.12.2024 14:20
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden emekçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, yerin metrelerce altında alın teri döken ve ülkenin refahı için çalışan fedakar madencilerin hakkının ödenmeyeceğini belirtti.

Bu kapsamda tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladığını kaydeden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yerin metrelerce altında alın teri döken, ülkemizin refahı ve kazancı için çalışan fedakar madencilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bu zorlu mesleği özveriyle icra eden tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar'dan Madencilere Kutlama - Son Dakika

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