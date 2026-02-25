Bakan Bayraktar, Güney Kore ile ticaret ve yatırım işbirliğini artırmak istediklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika
25.02.2026 13:21
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Güney Kore'nin ikili ticaret hacminin 2025 itibarıyla 11 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere enerji, ulaştırma, altyapı, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji alanlarında ticaret ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Güney Kore'nin ikili ticaret hacminin 2025 itibarıyla 11 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere enerji, ulaştırma, altyapı, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji alanlarında ticaret ve yatırım işbirliğimizi daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasında Ticaretin Geliştirilmesi, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi'nin 9. Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin ilişkilerinin diplomatik ve ekonomik işbirliğinin yanında ortak tarihsel tecrübelere ve güçlü insani bağlara dayandığını ve Kore Savaşı'nda tesis edilen kardeşlik hukukunun stratejik ortaklık düzeyine ulaşan ilişkilerin sağlam temelini oluşturduğunu söyledi.

Gelecek yılın Türkiye-Güney Kore diplomatik ilişkisinin 70. yıl dönümü olacağını ifade eden Bayraktar, bunun ortaklığın ileri aşamaya taşınmasında önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Bayraktar, 2025'te Türkiye-Güney Kore ikili ticaret hacminin 11 milyar dolar seviyesine ulaştığını, Güney Kore'nin Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 1,9 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere enerji, ulaştırma, altyapı, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji alanlarında ticaret ve yatırım işbirliğimizi daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde ortaya konulan vizyonun, Türkiye-Güney Kore ilişkilerine yeni ve güçlü bir ivme kazandırdığını aktaran Bayraktar, "Bu siyasi iradeyi ekonomik alanda somut projelerle desteklemek hepimizin ortak hedefi olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini öncelikli görüyoruz"

Bayraktar, Türkiye'nin Güney Koreli firmalara, genç ve nitelikli iş gücü, dinamik iç pazarı ve Gümrük Birliğinin uygulamada olduğu Avrupa Birliği başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya erişim imkanı sayesinde güçlü bir üretim ve ihracat olanağı sunduğunu vurgulayarak, "Özellikle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini öncelikli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomik ilişkileri daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın faydalarını kazan-kazan anlayışıyla en üst düzeye çıkarmayı, karşılıklı yatırımları artırmayı ve özel sektörler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlayışla, kurumsal mekanizmalarımızın etkin işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Bugünkü KEK toplantımızı, yalnızca istişare platformu olarak değil, bahsettiğim öncelikli alanlarımızda somut sonuçlar üreten, takvime bağlanmış ve uygulama mekanizması güçlü bir işbirliği zemini olarak görüyoruz. Bu anlayışla, toplantımızın, ikili ilişkilerimizin ticaretten enerjiye, ulaştırmadan müteahhitliğe, tarıma kadar pek çok alanda daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına, Türkiye-Güney Kore ekonomik ilişkilerine somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

