Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Hüdeyir ile görüştü

HATTIN GÜNLÜK 750 BİN VARİLLİK KAPASİTESİ IRAK ŞİRKETLERİNE

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin görüşmesinin ardından, Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak 1 yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında, boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesi Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC'a tahsis edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen törende, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ve Kuzey Petrol Şirketi (NOC) arasında 'Ham Petrol Taşıma Anlaşması' imzalandı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir katıldı. Anlaşmayı, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, SOMO Genel Müdürü Ali Nizar Al-Shatri ve NOC Genel Müdürü Faisal Hammadi Ramadan imzaladı.

'HÜRMÜZ'E ALTERNATİF HAT'

İmza töreninde konuşan Bakan Bayraktar, "Tarihi haftayı tarihi bir anlaşma ile tamamlıyoruz. Irak Başbakanının Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyareti, iki ülke ilişkilerini ileri götürecek, yeni projelerin konuşulduğu ve bunlar için çalışmalara başlandığı bir süreci bize getirdi. Bunun yanı sıra Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi ve önemli bir çalışmaydı" dedi.

Boru hattının iki ülke açısından stratejik önem taşıdığına işaret eden Bayraktar, "Bu boru hattı iki ülke arasında 1970'lerden gelen, yani neredeyse yarım asrı devirmiş ve sadece iki ülkenin ticari ilişkilerine değil aynı zamanda hem ülkemizin hem de dünya petrol piyasalarının arz güvenliğine katkı yapan çok önemli bir boru hattı. Bugünlerde önemi biraz daha fazla. Zira bu petrol boru hattı şimdi Hürmüz krizini yaşayan dünyada, 20 milyon varilin bir anlamda Körfez'de takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına fevkalade önem arz ediyor" diye konuştu.

'İSTİYORİZ Kİ HATLARIMIZ TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞSIN'

Türkiye olarak yaklaşık 50 yıldır Silopi'den Ceyhan'a uzanan iki hattı çalışır durumda tuttuklarını belirten Bayraktar, "BOTAŞ, bu hattın işletmesinden, Ceyhan'daki depolama ve yükleme operasyonlarından sorumlu. İstiyoruz ki; 1,5 milyon varil günlük kapasitesi olan hatlarımız, bundan sonra tam kapasiteyle çalışsın. Irak'tan gelecek petrolü, belki ilerleyen dönemde Kuveyt'ten ve Körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergah üzerinden dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin petrol arz güvenliği açısından Irak petrolünün önemine değinen Bayraktar, "Türkiye'deki rafinerilerimiz aslında civar ülke petrollerine göre tasarlanmış on yıllar önce. Dolayısıyla Irak petrolü ve Kerkük petrolü, bu anlamda bizim rafinerilerimizin en çok kullandığı ürünler. Şu ana kadar rafinerilerin toplam ihtiyacının sadece yüzde 10'una yakın kısmı Irak'tan sağlanıyor; Hürmüz üzerinden çoğunluğu. Ama inşallah bu boru hatlarını tahsis etmek suretiyle bunu ilerleyen dönemde artıracağız ve neredeyse ihtiyacımızın tamamına yakınını alabileceğimiz bir modeli karşılıklı oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

750 BİN VARİLLİK KAPASİTE

İki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir döneme gireceğini belirten Bayraktar, "Pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfada iki ülkenin başta enerji alanı petrol, doğal gaz, elektrik olmak üzere diğer alanlarını da geliştireceğiz ve 17 milyar dolarlık ticaret hacmini de çok daha yukarı bir noktaya götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında uzun vadeli ve kapsamlı iş birliği modeli oluşturulana kadar petrol akışının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla BOTAŞ ile SOMO/NOC arasında ham petrol iletimine ilişkin 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesi SOMO ve NOC şirketlerine tahsis edilerek, Silopi-Ceyhan Ham Petrol İletim Sistemi'nin daha verimli kullanılması hedefleniyor.