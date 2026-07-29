Bakan Bayraktar, Kerkük Valisi Ağa’yı ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'ya ziyarette bulunan Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kerkük'te faaliyet gösteren BP Energy Company of Kirkuk Limited'in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini satın almasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Kerkük, sadece zengin enerji kaynaklarıyla değil, asırlardır süren ortak tarihimiz, kültürümüz ve sarsılmaz gönül bağlarımızla kalbimizde yer alan stratejik bir merkezdir. Dün Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımı, enerji diplomasimiz kadar Kerkük ile aramızdaki köklü tarihi ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adımdır" dedi.

Bakan Bayraktar, "Anlaşmanın ardından Kerkük Valisi Sayın Mehmet Seman Ağa ile bir araya gelerek bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapabileceğimiz projeleri değerlendirdik. Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla Irak'ın istikrarına, ülkemizin enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında TPAO tarafından imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur" açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu proje, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca alanın önemli ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor.