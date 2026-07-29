Bakan Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile görüştü

Bakan Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile görüştü
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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Dün Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımı enerji diplomasimiz kadar, Kerkük ile aramızdaki köklü tarihi ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adım"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Bakanlıkta ağırladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kerkük'te faaliyet gösteren BP Energy Company of Kirkuk Limited'in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini satın almasının ardından Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti.

Bayraktar, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, anlaşmanın ardından Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldiklerini, bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapabilecekleri projeleri değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kerkük, sadece zengin enerji kaynaklarıyla değil, asırlardır süren ortak tarihimiz, kültürümüz ve sarsılmaz gönül bağlarımızla kalbimizde yer alan stratejik bir merkezdir. Dün Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımı enerji diplomasimiz kadar, Kerkük ile aramızdaki köklü tarihi ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adımdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında TPAO tarafından imzalanan anlaşmaya ilişkin "Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur." açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu proje, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının, ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca, alanın önemli ilave arama potansiyeli barındırdığı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Dış Politika, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kerkük, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile görüştü - Son Dakika

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