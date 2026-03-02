Bakan Bayraktar PDAC 2026 Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bayraktar PDAC 2026 Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

02.03.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, Toronto'da madencilik ve enerji vizyonunu tanıtacak, görüşmeler yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) tarafından düzenlenen PDAC 2026 Kongresi'ne katılmak üzere gideceği Toronto'da Türkiye için özel düzenlenecek oturumda enerji ve madencilik vizyonunu anlatacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mineral arama ve madencilik sektöründe dünyanın en büyük ve prestijli uluslararası organizasyonu kabul edilen PDAC 2026 Kongresi, 125'ten fazla ülkeden 27 binin üzerinde katılımcı ve 1300'den fazla firma ile kurumun katılımıyla Kanada'nın Toronto kentinde başladı.

Söz konusu kongreye iştirak edecek Bakan Bayraktar, kongre kapsamında yarın düzenlenecek "Ekonomide Madenciliğin Stratejik Rolü ve Geleceği" başlıklı Türkiye özel oturumuna katılacak.

Bayraktar, özel oturumda Türkiye'nin enerji dönüşümü, kritik mineraller ve kaynak güvenliği vizyonunu uluslararası muhataplarıyla paylaşacak.

Program kapsamında ayrıca Kanada hükümetinden ve konuk ülkelerden bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Bakan Bayraktar, mevkidaşları ile iş birliği fırsatlarını masaya yatıracak.

Toronto'daki temasları çerçevesinde Kanada-Türkiye Enerji ve Madencilik Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek Bakan Bayraktar, uluslararası madencilik ve enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Görüşmenin odağında yatırım ve iş birliği fırsatları olacak.

PDAC 2026 Kongresi marjında Kanada ile nükleer enerjide iş birliği imkanları da gündemde olacak.

Türkiye nükleer enerji hedefleri kapsamında kurmayı planladığı büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Kanada teknolojisi de bu hedefler kapsamında değerlendiriliyor.

Toronto ziyareti kapsamında nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis ile de görüşme yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Madencilik, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar PDAC 2026 Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:09:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar PDAC 2026 Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.