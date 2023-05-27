Bakan Bilgin asgari ücret için rakam verdi: 500 dolar bazında bir oran olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret zammına ilişkin, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"AŞAĞI YUKARI 500 DOLAR BAZINDA BİR ORAN OLACAK"

"Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz" diyen Bilgin, olası zamma ilişkin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" ifadelerini kullandı.

500 dolar bugün itibarıyla yaklaşık 10 bin TL'ye denk geliyor ancak önümüzdeki dönemde kurda artış bekleniyor. 8 bin 506 TL'lik net asgari ücret ise bugün itibarıyla yaklaşık 425 dolara denk geliyor.

ERDOĞAN DA BİR KEZ DAHA ARTIŞ SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam katıldığı canlı yayında asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili konuştu. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili hesaplamaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi yine bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız ve bu yönde bütün gerekli adımları da atacağız." ifadelerini kullandı.