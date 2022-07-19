Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak

19.07.2022 10:00

EYT çalışmasının yol haritası belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği EYT çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirten Bakan Bilgin, "Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" diye konuştu.

"EN UYGUN FORMÜLÜ UYGULAMAYA SOKACAĞIZ"

A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, en uygun formülün bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirterek "Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz" dedi.

"KARARI CUMHURBAŞKANIMIZ VERECEK"

Açıklamalarının devamında son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini aktaran Bakan Bilgin, "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINA KADAR MECLİSE SUNULMUŞ OLACAK

Öte yandan yapılan çalışmalar çerçevesinde sendikaların taleplerinin de gündemde olduğunu aktaran Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemenin Meclis'e sunacağız" şeklinde konuştu.

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Maliye Bakanlığı, Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak - Son Dakika


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