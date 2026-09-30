Bakan Bolat, 11,2 milyar avroluk ticareti temiz enerji yatırımıyla destekleyecek - Son Dakika
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Bakan Bolat, 11,2 milyar avroluk ticareti temiz enerji yatırımıyla destekleyecek

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Bakan Bolat, 11,2 milyar avroluk ticareti temiz enerji yatırımıyla destekleyecek
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Bakan Bolat, İstanbul'da Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile enerji arz güvenliği ve yatırım finansmanını değerlendirdi. Görüşmede 11,2 milyar avroluk ticaret hacminin sanayinin temiz enerji ihtiyacını karşılayacak yatırımlarla desteklenmesi hedeflendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kuzey Ren-Vestfalya ile 11,2 milyar avroya ulaşan güçlü ticaret hacmimizi, sanayinin temiz enerji ihtiyacını karşılayacak ve dışa bağımlılığını azaltacak sürdürülebilir yatırımlarla desteklemeye kararlıyız" dedi.

Bakan Bolat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye - Kuzey Ren-Vestfalya Yuvarlak Masa Toplantısı marjında, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Kuzey Ren-Vestfalya ile 11,2 milyar avroya ulaşan güçlü ticaret hacmimizi sürdürülebilir yatırımlarla desteklemeye kararlıyız"

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan bölgesel krizler ve bu krizlerin enerji fiyatlarına yansımaları başta olmak üzere; doğal gaz ve petrol arz güvenliği ile enerji yatırımları için gereken finansman ihtiyacı konularını değerlendirdik. Kuzey Ren-Vestfalya ile 11,2 milyar avroya ulaşan güçlü ticaret hacmimizi, sanayinin temiz enerji ihtiyacını karşılayacak ve dışa bağımlılığını azaltacak sürdürülebilir yatırımlarla desteklemeye kararlıyız. Hedefimiz; karşılıklı güvene dayanan bu güçlü diyaloğu, bölgesel enerji arz güvenliğini sağlama ve hem ticaret hacmimizi hem de stratejik ortaklıklarımızı güçlendirme yolunda daha ileriye taşımaktır."

Kaynak: İHA
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