Bakan Bolat: 2024'te Ekonomi %3,2 Büyüyecek

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yüzde 3,2'lik 2024 yılı büyüme oranını özellikle dış ticaretin net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1,1 puan olmuştur. Yani 3,2'lik büyümenin 1,1 puanlık katkısı diş ticaret ailesinden gelmiştir. Burada özellikle yatırımlardan da büyük puanlık büyüme gelmesi ayrıca sevindirici ve yatırımların da artmakta olduğunu göstermektedir" dedi.

2025 yılı Şubat ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Şubat ayı dış ticaret açığının 8,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin son 18 çeyrektir büyüdüğünü söyledi.

"4 buçuk yıldır ekonomimiz büyümektedir"

Birkaç gündür ekonomideki makro göstergelerle ilgili çok sayıda verinin TÜİK tarafından paylaşıldığını vurgulayan Bakan Bolat, kararlılıkla uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarının alındığını belirterek, "Covid-19 döneminde de yüzde 1,9 ile dünyada en hızlı büyüyen 3 ülkeden biri olan Türkiye'miz, 2024 yılında da yüzde 3,2 oranında ekonomik büyüme gerçekleştirmeyi başarmıştır. Özellikle yılın son çeyreği, dördüncü çeyrekte yüzde 3 oranındaki büyüme ekonomimizde yeniden hızlanma eğilimini göstermektedir. Özellikle aralık ayında sanayi üretimindeki artış ve ocak ayında devam etmesi yine yatırımlardaki artış sevindirici. Tabii ihracatımız, yatırımlar ve ana halkı nihai tüketimiyle beraber ekonomik büyümemizin motoru olmaya devam etmektedir. Sonuçta Türkiye pandeminin başladığı 2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinden sonra tam 18 çeyrektir üst üste ekonomik büyümesini devam ettirmektedir. Yani 4 buçuk yıldır ekonomimiz büyümektedir ve 2002 yılında iktidara geldiğimizde 238 milyar dolarla başladığımız gayrisafi yurt içi hasıla rakamı 2023 yılında ilk defa 1 trilyon dolar değerini aşmıştır. 2023'ü 1 trilyon 130 milyar dolardan kaparken 2024 yılında da 1 trilyon 322 milyar dolara yükseldi" diye konuştu.

"3,2'lik büyümenin 1,1 puanlık katkısı diş ticaret ailesinden gelmiştir"

Pandemi yılı 2020'de 717 milyar dolarlık milli gelir olduğu düşünülünce 4 yılda Türkiye'nin milli gelirinin 505 milyar dolar arttığını söyleyen Bolat, "Biz dış ticaretten sorumlu bakanlık olarak ayrıca seviniyoruz ki yüzde 3,2'lik 2024 yılı büyüme oranını özellikle dış ticaretin net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1,1 puan olmuştur. Yani 3,2'lik büyümenin 1,1 puanlık katkısı diş ticaret ailesinden gelmiştir. Burada özellikle yatırımlardan da büyük puanlık büyüme gelmesi ayrıca sevindirici ve yatırımların da artmakta olduğunu göstermektedir. Faiz oranlarındaki gerileme ile yatırımların yeniden daha da hızlanacağına inanıyoruz. Özellikle ikinci bir sevindirici haber de istihdam cephesinde gelmiştir. 2024 yılını yüzde 8,7'lik ortalama ile kapattıktan sonra 2025 yılı ocak ayında bizim işsizlik oranımız yüzde 8,4'e gerilemiştir. Bu da üst 2013'ten bu yana en düşük oranı oluşturmaktadır. Son 21 aylık işsizlik oranı tek haneli rakamda kalmaya devam etmiştir. Son bir yılda 501 bin yeni istihdam artışı sağlanmıştır. Toplam istihdamda 32 buçuk milyona yükselmiştir. 2002'de toplam istihdam sadece 20 buçuk milyon kişiydi. 2002'den bu yana istihdam hanemize 12 milyon kişi katıldı. Bu yüzde 50'den fazla bir artıştı. Halbuki aynı dönemde nüfusumuz 63 milyondan 85,8 milyona yükselmiştir. Yaklaşık üçte birlik bir artış olmuştur nüfus artışında. Yine dün sevindirici bir rakam daha geldi. Enflasyon rakamı. Burada da seviniyoruz ki gerçekten yüzde 40'ın altına enflasyonu tekrar getirdik. Son 20 ayın en düşük rakamı TÜFE'de yüzde 39,05 ile sağlandı. Burada özellikle başta gıda ürünleri, alkolsüz içecekler sektörü olmak üzere yapılan yoğun denetimler ve yanlış uygulamalara karşı cezai uygulamalar neticesinde de son 3 yılın en düşük gıda enflasyon oranı gerçekleşmiştir. TÜFE yüzde 39,05'e gerilerken gıda da yüzde 35'e gerileyen bir enflasyon bulunmaktadır. Bunları inşallah daha da aşağı çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ABD, ilave gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararı aldı"

Sanayi üretiminin aralık ayında yüzde 5 aylık, yüzde 7 yıllık bazda arttığına değinen ve özellikle bu gelişmelerden sonra dış ticarette değişmeler olduğunu kaydeden Bolat, "Malum, bugün ABD yönetimi, Çin'e yönelik uyguladığı ilave gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararı aldı. Son dakika gelişmesi olarak ve bunun yanında Avrupa Birliği'ne yönelik çelik ve alüminyum ürünlerini yüzde 25 ilave gümrük vergisi kararı almıştı ve yine bugünden itibaren Kanada ve Meksika'ya yönelik de yüzde 25 tüm ürünlerde ilave gümrük vergisi kararı alındı. Bunlar tabii ticaret savaşlarını tetikleyen önemli kararlar. Burada dünya ticareti açısından ciddi bir belirsizlik ortamı oluşmakta ve küresel ticaretin seyri konusunda gerçekten oldukça gri bir dönem başlangıcını ifade etmektedir. Bu şartlar altında Türkiye olarak biz neredeyiz? 2025 yılı Şubat ayını geride bıraktık. İfade etmek istiyorum ki Türkiye'nin 2025 yılı Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun için ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü Şubat ayı zor bir aydı. Ciddi bir kar, don, buz ve karayolları kapanması söz konusu olmuştu ama önemli olan takvim etkisiydi. Geçen yıl Şubat ayı 29 çekmişti. Bu yıl ise 28 günlük bir Şubat ayımız var. Bizim bir perşembe günü iş kaybımız olarak da 900 milyon dolar bir eksi ile Şubat ayında ekside başlamıştık. Geçen yıl 21 milyar 91 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde bizim 314 milyon dolarlık Şubat ayında bir azaltmamız söz konusu oldu. Bu da yüzde 1,5'e tekabül ediyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA