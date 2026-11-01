Bakan Bolat, 2027'de Ankara'da Cibuti ile KEK'te iş çevrelerini buluşturacak - Son Dakika
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Bakan Bolat, 2027'de Ankara'da Cibuti ile KEK'te iş çevrelerini buluşturacak

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cibuti Ticaret ve Turizm Bakanı Orbis Helaf Orbis ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede 2027'de Ankara'da yapılacak KEK toplantısında iş çevrelerinin bir araya getirilerek ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirileceği belirtildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cibuti Ticaret ve Turizm Bakanı Orbis Helaf Orbis ile görüşmelerine ilişkin, 2027'de Ankara'da gerçekleştirecekleri Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle iş çevrelerini bir araya getirerek ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İSEDAK 42. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle ülkeyi ziyaret eden Cibuti Ticaret ve Turizm Bakanı Orbis Helaf Orbis ve heyetiyle İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, Cibuti'nin Afrika'daki stratejik lojistik konumunun, Afrika pazarına açılmak isteyen Türk firmaları için sunduğu önemli imkanları ele aldıklarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bu avantajların firmalarımız tarafından değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi konusunda mutabık kaldık. 2027 yılı içerisinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle iş çevrelerimizi bir araya getirerek ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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