Bolat: AB korumacılığına karşı yoğun diplomasi yürütüyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Avrupa Birliği'ndeki yeni korumacılık dalgaları karşısında Türk ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun diplomasi sürdürülüyor. Bunları başta TOBB olmak üzere özel sektör kuruluşlarımızla birlikte yürütüyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından oda ve borsalarda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, üyelere sunulan hizmet kalitesini uluslararası standartlara taşımak ve başarılı kurumları belgelendirmek amacıyla TOBB akreditasyon ve sertifika töreni düzenlendi. Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan oda ve borsalara sertifikalarının takdim edildiği törende, kurumsal kalite anlayışının yaygınlaştırılması ve Türk oda-borsa sisteminin uluslararası standartlarla uyumunun güçlendirilmesi hedefi vurgulandı.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB'un 81 il ve 160 ilçede faaliyet gösteren 367 oda ve borsanın çatı kuruluşu olduğunu belirterek, akreditasyon sisteminin oda ve borsaların üyelerine daha kaliteli hizmet sunmasını amaçladığını söyledi. Programın 2005 yılında başlatıldığını hatırlatan Bolat, sanayici, tüccar, KOBİ ve iş dünyası temsilcilerine sunulan hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen sistem kapsamında bu yıl akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 73 ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsasını tebrik etti.

"Ticaret Bakanlığı olarak gerek TOBB yönetimiyle gerekse odalarımızla çok yakın çalışıyoruz"

TOBB başkanı ve yönetiminin akreditasyon sistemiyle oda ve borsalarda hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini belirten Bolat, "TOBB Başkanlığı ve yönetimi, bu çalışma ile Türkiye genelindeki odaların hizmet kalitesini yükseltmeyi, iş disiplini ve mesleki hizmet kalitesini artırmayı amaçlamakta, bunu da uluslararası kabul görmüş bir program bünyesinde gerçekleştirmektedir. Önce TOBB bu sertifikaya hak kazandı. Daha sonra bu program 367 oda ve borsaya açılarak, onların da bu rekabetçi programda yer almaları sağlandı. Bağımsız bir jüri tarafından sonuçlar değerlendirilerek, hizmet kalitesi akreditasyon belgesi almaya hak kazananlar belirlendi. Tabii biz de Ticaret Bakanlığı olarak gerek TOBB yönetimiyle gerekse odalarımızla çok yakın çalışıyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un akreditasyon modelinin dünya çapında örnek gösterildiğini belirterek, "Bu model, İslam Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından da örnek bir çalışma modeli olarak benimsendi. TOBB'un öncülüğünde modelin diğer İslam ülkelerine yaygınlaştırılması için danışmanlık ve uygulama çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca lisanslı depoculuk alanında da ortak çalışmalar ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bolat, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, enerji ve ulaşım koridorlarının geçtiği bölgenin istikrara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bölgesel savaşlar ve küresel krizlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 23 yılda terörle mücadelede önemli mesafe kat ettiğini, altyapı, ulaşım, enerji ve savunma sanayisindeki yatırımlarla istikrarını güçlendirdiğini ifade etti. Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Bolat, "Dünyanın içinde olduğu sıkıntılı süreçte, ekonomi ve istikrarı koruyabilmek temel görevlerimiz arasında. Son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3'lük büyüme sağlayan, Covid-19 salgını sonrasındaki süreçte yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüyen ülkemiz, bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 2,5'lik büyüme elde etti. Dünyada artık yüzde 6, yüzde 7'lerle büyüyebilen bir yapı yok. Yüzde 10-12 büyüyen bir Çin ekonomisi de artık yüzde 4-4,5'lerde büyüme rakamları açıklayabiliyor" diye konuştu.

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, bu yıl ise bu oranın Körfez Savaşı nedeniyle yüzde 3'ün altında olacağını, dünya ihracatının artık küresel ekonomik büyümenin yarısı kadar gerçekleşebildiğini belirtti. Bolat, küresel ekonomik konjonktür nedeniyle dünya ticareti ve büyümesinde yavaşlama yaşandığını belirterek, buna rağmen Türkiye'nin istihdamı artırmayı, büyüme ivmesini korumayı ve mal ile hizmet ihracatını artırmayı hedeflediğini söyledi. Dış ticarette son üç yılı aşkın süredir döviz piyasalarında istikrarın korunduğunu ifade eden Bolat, Avrupa Birliği, ABD ve diğer ülkelerle ticareti geliştirmeye yönelik yoğun müzakereler yürüttüklerini kaydetti. İngiltere, Japonya, Körfez İşbirliği Konseyi, Ukrayna, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret ve ekonomik iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bolat, Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandığını, İngiltere ile mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Kanada ile de Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine teknik düzeyde başlanması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, "Avrupa Birliği'ndeki yeni korumacılık dalgaları karşısında Türk sanayisi ve ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için çok yönlü, çok boyutlu ve bütün ülkeleri kapsayan yoğun diplomasi ve ticaret müzakerelerimiz sürdürülüyor. Bunları başta TOBB olmak üzere, özel sektör kuruluşlarımızla birlikte yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Program, Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından 73 oda ve borsaya sertifikalarının takdimiyle devam etti.