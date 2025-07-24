Bakan Bolat, AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat, AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle buluştu Açıklaması

24.07.2025 14:26
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa'nın yeni ilan ettiği savunma ve enerji alanında kendine yeterlilik projeksiyonlarında Türkiye'yi yanında ortak olarak görmesi gerektiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa'nın yeni ilan ettiği savunma ve enerji alanında kendine yeterlilik projeksiyonlarında Türkiye'yi yanında ortak olarak görmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bolat, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve Birliğe üye ülkelerin Ankara büyükelçileriyle gerçekleştirilen çalışma kahvaltısına katıldı.

Toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ile gelecek projeksiyonu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman çalışanları ve gönüllüleri için başsağlığı diledi. Bolat, şehitler için Allah'tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ankara'da, AB Komisyonu Ticaret Komiseri Maros Sefcovic ile 1 Temmuz'da gerçekleştirilen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ikinci toplantısına ilişkin bilgi veren Bolat, diyaloğun, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğini derinleştiren stratejik zemin sunduğuna işaret etti.

Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamında, Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüme uyum çalışmaları doğrultusunda karşılıklı adımların atıldığını belirten Bolat, AB ile ekonomik entegrasyonun daha da geliştirilmesine yönelik olarak Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve genişletilmesine katkı sunacak bir yol haritası çizildiğini ifade etti.

Bakan Bolat, bu çerçevede gerek karşılıklı ticari sorunların aşılması gerekse yeşil ve dijital dönüşüm, e-ticaret, kamu alımları ve gümrükler gibi işbirliği alanlarında AB ile yürütülen teknik temaslar ve kaydedilen somut ilerlemelere ilişkin bilgi verdi.

"Güçlü bir Avrupa hedefi için Türkiye'ye büyük ihtiyaç var"

Toplantıda, AB Komisyonunca Türk vatandaşlarına yönelik başlatılan kolaylaştırılmış vize modeline geçiş süreci uygulaması da ele alındı.

Bu yeni süreci olumlu ve önemli bir gelişme olarak nitelendiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Nihai hedef, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize serbestisi. Ayrıca daha öngörülebilir ve kolaylaştırıcı bir vize sistemi, AB ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Güçlü bir Avrupa hedefi için Türkiye'ye büyük ihtiyaç var. Avrupa'nın yeni ilan ettiği savunma ve enerji alanında kendine yeterlilik projeksiyonlarında Türkiye'yi yanında ortak görmesi gerekiyor. Türkiye, Avrupa'ya her anlamda katkı yapacak, tedarik zincirindeki tıkanmaları aşmada Türkiye'nin sanayi ve ticaret gücü kilit rol oynayacak."

Öte yandan, Bolat, Almanya'nın AB nezdindeki daimi temsilciliği görevine atanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kutladı, AB-Türkiye ilişkilerine katkıları için kendisine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat, AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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