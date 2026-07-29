Bakan Bolat, Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris\'i kabul etti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de görev süresi tamamlanan Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i bakanlıkta kabul etti.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığımız ve ekonomik iş birliğimiz son dönemde önemli bir ivme kazanmıştır. Bu süreçte, Sayın Büyükelçi'nin ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine sunduğu değerli katkıları her zaman takdirle anacağız. Birleşik Krallık ile ülkemiz arasındaki ikili ticaret hacmimiz 2023 yılındaki 18,9 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 24 milyar dolara yükselirken, hizmet ticaretimiz de yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca, Birleşik Krallık'ın ülkemizdeki doğrudan yatırım stoğu 2023 yılında 9,5 milyar dolar seviyesinden, 2025 yılı itibarıyla 15,24 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

Büyükelçi Morris'in görev süresi boyunca, mevkidaş İngiliz Ticaret Bakanlarıyla iki başarılı JETCO Toplantısı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Bakan Bolat, "Serbest Ticaret Anlaşmamızın hizmetler sektörüne genişletilmesine yönelik müzakerelerde de çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde de Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret, yatırım ve stratejik iş birliği, karşılıklı fayda anlayışı temelinde daha da güçlenecektir. Sayın Jill Morris'e Türkiye-Birleşik Krallık dostluğu ile stratejik ortaklığının güçlendirilmesine sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyor, bundan sonraki görev ve çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.