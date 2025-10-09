Bakan Bolat duyurdu: 100 adet Togg Almanya'ya yola çıktı - Son Dakika
Bakan Bolat duyurdu: 100 adet Togg Almanya'ya yola çıktı

09.10.2025 14:16
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ihraç edilmek üzere 100 adet Togg'un yola çıktığını söyledi. Bakan Bolat "Yıl sonuna kadar da 1000'e yakın araç ihraç edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası açılış programına katıldı. Almanya'ya ihraç edilen Togg'lar hakkında bilgi veren Bakan Bolat, "Az önce Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi Togg'un CEO'sundan (Gürcan Karakaş) bir mesaj aldım. Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet Togg araçları, trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER EDİYORUZ"

Bakan Bolat, "Yıl sonuna kadar da 1000'e yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim. Başta Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin hayalinin fikir babası olan Cumhurbaşkanımız olmak üzere kurucu şirketlere, kuruluşlara, emeği geçen tüm çalışanlara, kurmaylara tebriklerimizi sunuyoruz, teşekkürler ediyoruz" dedi

Kaynak: İHA

