Bakan Bolat: Filistin'e Ticaret Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat: Filistin'e Ticaret Desteği

Bakan Bolat: Filistin\'e Ticaret Desteği

Ticaret Bakanı Bolat, Filistin'den hurma ihracat kotasının artırıldığını ve desteğin süreceğini belirtti.

25.12.2024 17:42
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Filistin halkının yanında destekçi olmaya devam edeceğiz. Filistin'den Türkiye'ye yapılan mevcut hurma ihracat kotasının gümrük vergisiz olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması kararı büyük önem taşımaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2'nci Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed Al Amour, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Türkiye ve Filistin'den çok sayıda iş insanları bir araya geldi.

"Filistin ile bu yılın ilk 10 ayında ikili Ticaretimiz 758 milyon dolara yükselmiştir"

Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi'nde Filistin'le Türkiye'nin ticaret ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu görüşmelerin sonuçları Filistin'in kalkınmasına ve Filistin halkının da güçlenmesine olumlu katkılar da bulunacak. Filistin'in ekonomik kalkınmasını sağlanması açısından ticaretin rolü göz ardı edilemez. Bu bakımdan 2005 yılında imzalanıp yürürlüğe giren Türkiye- Filistin Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2 ülke arasındaki ticaret hacminin artması yönünde çok önemli katkısı olmuştur. Ticaret hacmimizi istikrarlı bir şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Filistinli gerek hükümet temsilcisi ve bürokrasi yetkilileri gerekse özel sektör kuruluşlarının bugün müteaddit defalar ifade ettikleri gibi Filistin'in yıllık ortalama 10 milyar dolara yakın bir ithalatı bulunmakta ve 7 Ekim 2023'ten önce ki dönemde Filistin, Türkiye'den 2 buçuk ila 3 milyar dolar arasında yıllık ithalat yapmaktaydı. Bizim Filistin'de bu yılın ilk 10 ayında ikili Ticaretimiz 758 milyon dolara yükselmiştir. Ama aslında bu rakamın yaklaşık 3 milyar dolara yakın olması önceki dönemlerdeki uygulamada ortaya çıkan rakamlardı" şeklinde konuştu.

"Filistin halkının yanında destekçi olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin, Filistin'e olan desteğine vurgu yapan Bakan Bolat, "Filistin'i destekleme konusunda her türlü çabayı gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hiç kimse kalmasa bile biz Türkiye ve Türk halkı olarak, sonuna kadar Filistin davasının yanında Filistin halkının yanında destekçi olmaya devam edeceğiz. Bugünkü ekonomik işbirliği konseyi ortak toplantısı sonucunda önemli kararlar aldık. Bu kararlar arasında Filistin'in dünyaya ihraç ettiği 41 kadar tarım ürününün serbest ticaret anlaşması kapsamına alınması ve Filistin'den Türkiye'ye yapılan mevcut hurma ihracat kotasının gümrük vergisiz olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması kararı büyük önem taşımaktadır. Filistin'in ülkemize gerçekleştirdiği tarım ürünleri ihracatının hemen hemen tamamı tercihli giriş imkanına sahip olacaktır. Bu kararlarımız Filistin halkının ve ekonomisinin desteklenmesi konusunda inşallah hayırlı olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: Filistin'e Ticaret Desteği - Son Dakika

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