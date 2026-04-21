Bakan Bolat Kosova'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

21.04.2026 15:11
Ticaret Bakanı Bolat, Kosova'da ikili ilişkiler ve ticaret hacminin artırılmasını görüşecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Kosova'ya yapacağı ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin mevcut seyrinin ele alınması, ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektörler arasındaki işbirliğinin desteklenmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bakan Bolat, Priştine'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bolat, programı kapsamında Kosova Başbakanı Albin Kurti, Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ve Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila ile görüşecek.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin ve çok boyutlu işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bakan Bolat'ın ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin mevcut seyrinin ele alınması, ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektörler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik somut adımların ele alınması planlanıyor.

NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü Kosova Gücü (KFOR) Karargahı'nı da ziyaret etmesi beklenen Bolat'ın, burada KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüşmesi öngörülüyor.

Görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın muhafazası, güvenlik alanındaki işbirliği ve Türkiye'nin uluslararası misyonlara sağladığı katkıların ele alınması planlanıyor.

Bakan Bolat'ın, Kosova Türkleri Milli Bayramı kapsamında düzenlenecek resepsiyonda da Kosovalı soydaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

İkili ticaret yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin "Batı Balkanlar Büyüme Planı" kapsamında ortaya çıkan fırsatların yanı sıra 2030 yılında Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak Kosova'nın altyapı ve üstyapı ihtiyaçları doğrultusunda müteahhitlik alanındaki desteğin de temaslarda ele alınması planlanıyor.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasıyla ivme kazanan ticaret hacmi geçen yıl itibarıyla 1 milyar dolara yaklaşırken, Türk müteahhitlik firmaları bu ülkede 1,5 milyar dolarlık proje üstlendi.

Kaynak: AA

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
