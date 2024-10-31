Bakan Bolat'tan Kosova ile Ticaret Vurgusu

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda iki ülke arasında yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, Balkan İş ve Yatırım Forumu kapsamında, Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen forum çerçevesinde, Kosova Kalkınma Bakanı Damka ve heyeti ile bir araya geldiklerini bildiren Bolat, iki ülke ticaret hacmini artırma noktasında atılacak adımları, iki ülke arasında JETCO mekanizmasının kurulmasını ve Türk yatırımcıların Kosova'da üstlenebilecekleri projeleri ele aldıklarını aktardı.

Bolat, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak, dost ve kardeş ülke Kosova ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda iki ülke arasında yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Forum kapsamında ülkemizde bulunan kıymetli Bakanımızı ve heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duydum."