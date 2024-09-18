Bakan Bolat\'tan Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Ekonomi

Ticaret Bakan Ömer Bolat, 'Yapay Zeka Çağı-Sürdürülebilir Gelecek' temalı Global Liderler Zirvesi 2024' programında konuştu. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak hem yeşil mutabakata uyum hem de yapay zeka teknolojilerinin risklerinin azaltılması noktasında sorumluluk almaya ve var gücümüzle çalışmaya hazırız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Yapay Zeka Çağı - Sürdürülebilir Gelecek" temalı 'Global Liderler Zirvesi 2024' programına katıldı. Bakan Bolat, programın ana teması olan yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularında açıklamalarda bulundu.

"Yapay zeka teknolojilerinin risklerinin azaltılması noktasında var gücümüzle çalışıyoruz"

Yapay zeka teknolojisinin ne kadar gelişeceğinin öngörülemeyeceğini aktaran Bakan Bolat, "Yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki 10-15 yıl içinde nereye evrilebileceğini bugünden görme imkanımız yok. Muhtemelen fayda ve fırsatların yanında pek çok soru işareti de beraberinde geliyor. Bu teknolojinin insanlığı tedirgin etmesi kaçınılmazdır. Hukuki güvenlikle ilgili riskler yanında bazı sosyal sorunlara da yol açma ihtimali göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Yapay zeka çağı, fırsatlarla ve sorumluluklarla doludur. Ticaret Bakanlığı olarak, hem yeşil mutabakata uyum hem de yapay zeka teknolojilerinin risklerinin azaltılması noktasında sorumluluk almaya ve var gücümüzle çalışmaya hazırız" dedi.

"Kaynakların sınırlı olduğunun farkında olmak sürdürülebilirliğin esasıdır"

Dünya gündeminin bir diğer önemli konusunun da sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden Bakan Bolat, "Sürdürülebilirlik, genellikle gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak olarak tanımlanmaktadır. Kaynakların sınırlı olduğunun farkında olmak ve kaynakların gelecek nesiller üzerindeki etkilerini hesaba katmak sürdürülebilirliğin esasıdır. İklim değişikliği, kuraklık, eşitsizlik ve açlık gibi insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların çoğu, ancak küresel düzeyde ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek çözülebilir" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik konusunda uyguladığı yol haritasının olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak da 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı" çalışmaların yapıldığını belirtti. Bakan Bolat eylem planı ile ilgili olarak, "Ticaret Bakanlığı olarak açıkladığımız 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' ile de ülkemizin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Eylem planı kapsamında; sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm konularında bakanlığın özel sektöre verdiği desteklerden de bahseden Bolat, "Bu çerçevede, Responsible Programı adı altında uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü sağlayabilmesi için farkındalığın sağlanması, mevcut durum analizinin yapılması, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması ve şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişiminin kolaylaştırılmasını teminen, şirketlerin aldığı danışmanlık hizmeti giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında Bakanlığımızca desteklenecektir. Sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakata uyum noktasında şirketler ihtiyaç duydukları her alanda desteklenmekte ve tüm süreçlerin sürdürülebilir olması hedeflenmektedir" dedi.

Yapay zeka destekli uygulamaların ihracatçılara da kolaylık sağladığına dikkat çeken Bakan Bolat, "Yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu (KİP); ihracatçıların ürününü nereye ihraç edeceği, hangi ürünü ihraç edeceği gibi sorulara makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak çözümler sunmaktadır. Platformun en büyük yeniliklerden biri makine öğrenmesi algoritmaları ile hedef pazar önerisi yapan 'Akıllı İhracat Robotu'dur" ifadelerini kullandı.

"Zirve önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek"

Zirvenin açılış programında KREA M.I.C.E Ceo'su ve Global Liderler Zirve Başkanı Seda Mızraklı Ferik de açıklamalarda bulundu. Zirveye sürdürülebilirlik ve yapay zeka konusunda uzman isimlerin katıldığını ifade eden Ferik, "Yapay zeka ve sürdürülebilirlik konusu bu yıl ilkini düzenlediğimiz zirvenin ana teması. Zirveye yoğun bir katılım oldu, yurt içi ve yurt dışından uzman isimler katıldı. Bu zirvenin en önemli amacı Türk iş dünyasıyla yabancı iş insanlarını bir araya getirmekti. Global Liderler Zirvesi'nin önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL