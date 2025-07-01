Bakan Bolat, Tataristan Reisi ile Görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Tataristan Reisi Rüstem Minnihanov ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tataristan Reisi Rüstem Minnihanov ile bugün Bakanlığımızda son derece verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Bu müstesna buluşmada, dost ve kardeş Tataristan ile sahip olduğumuz çok boyutlu ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların güven içerisinde sürdürülmesi hususlarını ele aldık. Ticaret Bakanlığı olarak, köklü kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek, müşterek hedeflerimizi ileri taşımak ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğini sağlam temellere oturtmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.