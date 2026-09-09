Bakan Bolat: Türkiye ev ve mutfak eşyalarında 2,6 milyar dolar net dış ticaret fazlası verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2,6 milyar dolar net dış ticaret fazlası sağladığını belirterek, "Geniş üretim yelpazesiyle Türkiye, dünyada Çin'le beraber mutfak gereçlerinde büyük bir paya sahip olan bir ülke. Cam eşyada dünya üretiminin yüzde 3'ünü yapıyoruz. Dünya ihracatında 8'inciyiz." dedi.

Bakan Bolat, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın (ZUCHEX 2026) açılışında yaptığı konuşmada, ev ve mutfak eşyaları züccaciye sektörüyle ilgili Avrupa'nın en önemli fuarlarından birinin açılışını yaptıklarını dile getirdi.

Bu açılıştan sonra da Çerkezköy'de bir fuarın açılışına gideceklerini ve daha sonrasında Kapaklı'da bir lojistik tesisinin açılışını yapacaklarını ifade eden Bolat, iş dünyası ile birlikte hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bolat, geçmişte babasının soğuk demirci esnafı olduğunu aktararak, "Rahmetli babamın 1976'da bir iş değişikliği fikri oldu ve önce bir tane sonra iki tane hidrolik pres alıp melamin tabak imalatına girdi. Küçük bir dükkandı. Biz de ortaokulda 13-14 yaşlarında okuldan çıkıp öğleden sonra orada imalata yardım ediyorduk. Yazları da kamyonetle, babamın kullandığı kamyonet ile Anadolu'nun 34 vilayetine gitmiştik. Züccaciyeleri dolaşıp melamin tabak satmaya çalışıyorduk. Güzel hatıralardı." diye konuştu.

ZUCHEX Fuarı'nın keyifle gezilebildiğini ve insanın ufkunu açtığını söyleyen Bolat, plastik, paslanmaz çelik, cam, seramik, tava, tabak ve süs ürünleri gibi zengin bir yelpazeye sahip olduğunu dile getirdi.

Bolat, ZUCHEX'in artık Avrupa'da büyük bir marka haline geldiğini ifade ederek, Türkiye'de fuarcılığın 7,5 milyar avroluk bir ekonomik büyüklüğü bulunduğunu ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) direkt katkısının 4 milyar avro olduğunu hatırlattı.

Dünyada birçok fuarın küçülürken Türkiye'deki fuarların dev adımlarla büyüdüğünü ve bugün bütün dünyanın kucaklaştığı, bir araya geldiği fuarlara dönüştüğünü belirten Bolat, "12 salonda 1500 markanın buluştuğu yurt içi ve yurt dışından 130 bin ziyaretçinin geldiği 100 bin metrekare alanda yapılan bu fuar gerçekten büyük bir fuar. Ülkemize istihdam, üretim, ihracat ve döviz geliri anlamında büyük katma değer kazandırıyor." dedi.

"Türkiye dünyada Çin'le beraber mutfak gereçlerinde büyük bir paya sahip olan ülke"

Bakan Bolat, ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2025'te 5,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun 3,1 milyar dolarının ev ve mutfak gereçleri, geri kalanının ise endüstriyel mutfak gereçleri olduğunu kaydetti.

Söz konusu sektörün 3,2 milyar dolar ithalatı olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Sektör 2,6 milyar dolar net dış ticaret fazlası sağlıyor. Bu geniş üretim yelpazesiyle Türkiye dünyada Çin'le beraber mutfak gereçlerinde büyük bir paya sahip olan bir ülke. Cam eşyada dünya üretiminin yüzde 3'ünü yapıyoruz. Dünya ihracatında 8'inciyiz. Seramik sektöründe Anadolu'muzun kültürel mirasını en iyi yansıtan sektör. Dünyada ihracatta 10'uncu sırada. Plastik ev ve mutfak eşyalarında yüzde 2,7 payla dünyada 5'inci ihracatçıyız. Demir-çelikten sofra ve mutfak eşyası ihracatında yüzde 2,1 payla 6'ncı, alüminyumda sofra mutfak eşyasında 7'nci sıradayız. Elektrikli pişirme ve ısıtma ekipmanlarında Çin ve Almanya'dan sonra son 13 yıldır dünya 3'üncüsüyüz. Avrupa'da da Almanya'dan sonra 2'nci sıradayız. İşte Türkiye imalat sektöründe teknolojide gerçekten dev adımlarla ilerliyor, ekonomisini büyütüyor.

Bolat, Bakanlığın ZUCHEX Fuarı'nı da desteklediğini vurgulayarak, 2024'te 43 milyon lira, 2025'te 54 milyon lira katılımcılara fuar destekleri sağladıklarını söyledi.

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe 20 ülkeden bu yıl 45 fuarı destek kapsamına aldıklarını ifade eden Bakan Bolat, "Gideceğiniz 45 fuarı destek kapsamına aldık. 2026'da 3 farklı ülkede gerçekleştirilecek 4 yurt dışı fuar destek kapsamında. Yurt içinde de ZUCHEX ve Hometex fuarları destek kapsamında. Sektörel ticaret alım heyetleri bu fuarlara getiriliyor." diye konuştu.

Bolat, 2020 yılının başından bu yana salgın, enerji krizi ve bölgede savaşlar olduğunu, buna rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Söz konusu büyümede, iş dünyası temsilcileri ile takım halinde çalışarak Türkiye'yi daha da güçlendireceklerini belirten Bolat, "Bu yıl sonuna kadar inşallah ihracatımızda mal ve hizmetler olarak 410 milyar dolarlık hedefi tutturmak için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Bolat, hizmetler sektörünün haziran ve temmuz aylarından itibaren önemli ihracat rakamlarına ulaştığını ve döviz gelirlerinin artmaya başladığını söyledi.

Bolat, kurdele kesiminin ardından beraberindeki heyetle fuar alanını gezerek firmalardan ürünler hakkında bilgi aldı.