Bakan Bolat, Türkiye ile Kazakistan arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmeye iştirak ettiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasında ticaret, yatırımlar ve gümrükler alanındaki işbirliği konularına ilişkin görüşlerimizi arz ettik." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmeye iştirak ettiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında ticaret, yatırımlar ve gümrükler alanındaki işbirliği konularına ilişkin görüşlerimizi arz ettik. Kadim tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Kazakistan ile mevcut iş birliğimizi daha da kuvvetlendirmek, ticaret, yatırım ve lojistik başta olmak üzere tüm sahalarda ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek maksadıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu istikametle, bugün imzalanan 'Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı' ile 'Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliği Niyet Beyanı', iki devlet arasında ekonomik ve stratejik müşterekliğin daha da perçinlenmesine vesile olacaktır."