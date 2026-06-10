Bakan Bolat'tan Netanyahu'ya Tepki: Türkiye Adaletin Yanında - Son Dakika
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Bakan Bolat'tan Netanyahu'ya Tepki: Türkiye Adaletin Yanında

10.06.2026 22:25
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"Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de hakkın, adaletin ve insan onurunun yanında durmaya devam edecektir. Filistin davası, yalnızca bir halkın mücadelesi değil, insanlığın vicdanını koruma mücadelesidir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, " Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de hakkın, adaletin ve insan onurunun yanında durmaya devam edecektir. Filistin davası, yalnızca bir halkın mücadelesi değil, insanlığın vicdanını koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de aylardır devam eden vahşetin baş sorumlusu olan Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanlarının hakikatin karşısında duyulan rahatsızlığın ve vicdanlarda mahkum edilmiş insanlık dışı bir siyasetin tezahürü olduğunu belirtti.

Masum çocukların katledildiği, kadınların, yaşlıların ve sivillerin hedef alındığı, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin dahi saldırılardan kurtulamadığı bir tablo karşısında dünya vicdanının derinden yaralandığına dikkati çeken Bolat, böylesine ağır bir insani trajedinin gölgesinde, kendi sicilini perdelemeye çalışanların başkalarına yönelik ithamlarının inandırıcılığının bulunmadığını aktardı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok uzun yıllardır mazlum Filistin halkının meşru haklarını en yüksek sesle savunan, zulme karşı ilkesel duruşundan taviz vermeyen ve insanlık vicdanının sözcülüğünü yapan liderlerin başında geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bundan dolayıdır ki hakikatin dile getirilmesinden rahatsız olanlar, oklarını her fırsatta kendisine yöneltmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki güç geçicidir, adalet kalıcıdır. Bugün sahip olunan askeri ve siyasi imkanlar, masumların feryadını tarihin kayıtlarından silemeyeceği gibi, vicdanlarda verilmiş hükmü de değiştiremeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de hakkın, adaletin ve insan onurunun yanında durmaya devam edecektir. Filistin davası, yalnızca bir halkın mücadelesi değil, insanlığın vicdanını koruma mücadelesidir. Bu mücadelede Türkiye'nin durduğu yer bellidir, zulmün karşısı, mazlumun yanıdır ve böyle de olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Filistin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat'tan Netanyahu'ya Tepki: Türkiye Adaletin Yanında - Son Dakika

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