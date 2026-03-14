Bakan Bolat, TÜSİAD Yönetimiyle Ekonomi Görüşmesi Yaptı

14.03.2026 16:24
Ticaret Bakanı Bolat, TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren ile uluslararası ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) son genel kurulunda başkan seçilen Ozan Diren ve yönetim kurulu heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi.

Kabule dair NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Bolat, derneğin yeni dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar, ekonomiye yönelik beklentiler ve çözümler konusunda hazırladıkları raporlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu şartlarda, para ve reel piyasalardaki oynaklıklar, dünya ticaretinde artış gösteren kırılganlıklar ve korumacılık ortamında, Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerindeki gelişmeler, yeni hedefler ve ticaretteki korumacılık rüzgarlarına karşı izlenecek strateji ve öneriler konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizde Sayın Diren, uluslararası ekonomik ilişkiler ve makro ekonomik gelişmelerle ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Sanayi Hızlandırma Yasası olarak da bilinen, 'Made in EU' konusunda aldığı karara Türkiye'nin de dahil edilmesinden ve hükümetimizin bu konudaki yoğun gayretlerinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Sayın Ozan Diren'e ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, üstlendikleri yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor

16:29
Film sahnesi gibi Maça verilen mola bu kez iftar için değil atılan füzeler için
Film sahnesi gibi! Maça verilen mola bu kez iftar için değil atılan füzeler için
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Advertisement
