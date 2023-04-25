Bakan Bozdağ'dan kira açıklaması: Yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmeler bulundu. Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresi fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

"KİRADA YÜZDE 25 ARTIŞ SÜRESİ UZATILACAK"

Bozdağ'a "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz' açıklaması yapmıştı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak? Kira artışlardaki sınır düzenlemesi temmuz ayında sona erecek." sorusu soruldu. Bozdağ, "Bu süre uzatılacak" yanıtını verdi.

"HAPİS CEZASI GÜNDEMDE"

Kiralara belirlenen orandan daha fazla zam yapmak isteyen ev sahiplerine ilişkin yaptırımlar hakkında da konuşan Bozdağ, "Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar." ifadelerini kullandı.

KİRA ARTIŞLARI YÜZDE 25 İLE SINIRLANMIŞTI

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

ERDOĞAN, "FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde büyükşehirlerdeki kira artışı konusundaki açıklaması akıllara geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz." demişti.