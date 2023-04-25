Bakan Bozdağ'dan kira açıklaması: Yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilecek - Son Dakika
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Bakan Bozdağ'dan kira açıklaması: Yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilecek

25.04.2023 11:56

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını duyurdu. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladıklarını söyleyen Bozdağ, ''Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde'' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmeler bulundu. Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresi fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

"KİRADA YÜZDE 25 ARTIŞ SÜRESİ UZATILACAK"

Bozdağ'a "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz' açıklaması yapmıştı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak? Kira artışlardaki sınır düzenlemesi temmuz ayında sona erecek." sorusu soruldu. Bozdağ, "Bu süre uzatılacak" yanıtını verdi.

"HAPİS CEZASI GÜNDEMDE"

Kiralara belirlenen orandan daha fazla zam yapmak isteyen ev sahiplerine ilişkin yaptırımlar hakkında da konuşan Bozdağ, "Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak, fahiş kira artışlarına hapis cezası gündemde

KİRA ARTIŞLARI YÜZDE 25 İLE SINIRLANMIŞTI

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

ERDOĞAN, "FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde büyükşehirlerdeki kira artışı konusundaki açıklaması akıllara geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz." demişti.

YORUMLAR (11)
  • Mehmet Yavuz: UMARIM SÖZDE KALMAZDA ŞU EV SAHİPLERİ CANI YANAR BİRAZ. Cevap Yaz 20 9 Yayından Kaldır
  • Murat Gencoglu: Sayın yetkililer buraya kadar çok güzel inşallah da hep böle olun bide ev sahiplerinin evi kiraya verirken açık tarihli imzalattiklari tahliye taahhütnamesi denilen ve kiracıyı her türlü kapıya koyan kağıt parçalarını da yok sayinda insanlar evi yok diye mağdur olmasın artık Cevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
  • Azat Deniz: Kendizden başlayın ceza vermeye kiralar siz sebep oldunuz 10 milyon yabancı getirdiniz Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Bozdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bozdağ'dan kira açıklaması: Yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ'dan kira açıklaması: Yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilecek - Son Dakika
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